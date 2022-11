Zašto Vučić plaši narod ratom

Foto: Marija Janković

U Srbiji je kroz medije “pumpana” mešavina huškanja i panike, održan je “ veliki narodni skup ” u Severnoj Mitrovici, da bi sve kulminiralo još jednim – ko zna kojim po redu – “istorijskim obraćanjem” predsednika na TV Pinku. Izlišno je i reći da ničeg novog u Vučićevom obraćanju nije bilo – zapravo, kao i uvek, gotovo da uopšte nije bilo nikakvih informacija ili vesti za sat i po trajanja emisije “Hit-tvit”.

“Mislim da oni to sa dronom namerno guraju pod tepih, a mi ne bi trebalo to da im dozvolimo”, kaže za “Vreme” Zdravko Ponoš. “Oni svaki put tako dignu neku temu da im odradi stvar i posle toga to više za njih ne postoji.”

VREME: Znamo li uopšte šta se dogodilo? Da li je neko slikao taj dron, znamo li da se to obaranje drona uopšte dogodilo?

ZDRAVKO PONOŠ: Nema nikakvog dokaza za to, ali mislim da je poštenije da im se veruje, za slučaj da dron jeste oboren. Neko je u to uložio trud, vojska je nešto radila i bilo bi loše da se ogrešimo o ljude koji su radili svoj posao, samo zato što nemamo poverenje u vlast…

Atmosfera u tabloidima je bila kao da je počeo sveopšti napad na Srbiju, ali da smo se, eto, mi na kraju ipak odbranili od tog napada.

Svaki put kad se priprema nekakav dogovor, sporazum, papir, kada se rešava jedna od milion faza po pitanju Kosova, ili kada treba da se prikrije neka ozbiljnija stvar u Srbiji, onda se podigne vojska, i to iz dva razloga: prvi je što je ugled vojske dosta veliki, i u standardnim ispitivanjima vojska je i dalje jedna od institucija u koju građani imaju najveće poverenje.

Druga stvar je što se svi ti dogovori oko Kosova završe tako da Srbija pod ovom vlašću napravi još jedan korak u uzmicanju u odnosu na ono što je do tada imala. Da bi glasači to progutali, najelegantnije rešenje im je da uvere ljude da postoji neka ratna opasnost, da rat samo što nije počeo. Kad to čuju, ljudi kažu: ma dosta nam je ratova, hajde da vidimo nešto drugo; i kad Vučić dođe do nekog rešenja koje nije dobro, onda ljudi kažu: ma dobro, šta god da je, samo da se ne zarati…

