Aleksandar Vučić u „Hit tvitu“: Mene vole, meni veruju Srbi na Kosovu

6. 11. 2022. / 22.48

Predsendik Srbije Aleksandar Vučić obratio se u nedelju uveče naciji o krizi na Kosovu u emisiji "Hit tvit“ na televiziji Pink.

Nije ništa rekao o narednim potezima Srbije nakon povlačenja Srba iz kosovskih institucija, o tome kako bi država Srbije reagovala ukoliko bi vlasti u Prištini pokušale da svojim ljudima popune mesta u policiji i pravosuđu upražnjena nakon ostavki lokalnih Srba. Ponovio je manje ili više poznatu priču, pre nego što se okomio na opozicione političare koji se "dodvoravaju stranim ambasadama“ ili "hoće da neki drugi ginu u njihovo ime na Kosovu“…

Prvo je predsednik SNS-a i Srbije dao svoj istorijski pregled događaja koji su doveli do najnovije krize: za sve su krivi oni drugi, a on se borio ne šredeći sebe za srpski narod na Kosovu i Metohiji.

Objasnio je Vučić prvo da je Briselski sporazum, koji je u njegovo ime potpisao Ivica Dačić, Srbiji doneo 10 godina mira u kojima je ostavrila najveći privredni rast u Evropi, a što se veštačke oplodnje tiče, jedino je Izrael ispred nas.

Rekao je da jedno 96 odsto Srba koji žive na Kosovu oduševljeno podržava izlazak njihovih predstavnika iz kosovskih institucija, da ih je on ranije u jedno 20 situacija molio da to ne čine, da su ga bili poslušali jer "samo njemu veruju i samo njega vole“, da je on i sada pokušao da ih odvrati, posebno što se sudija i tužilaca tiče, ali da im je sada jednostavno dosta svog šikaniranja i terora nad srpskim narodom, da ih on razume i da će biti uz svoj narod.

Srbi sa Kosova jedino njemu veruju jer znaju da, kaže Vučić, "moja izgovorena reč vredi više nego nečiji zavet“.

Onda opet malo o stotinama izgrađenih kilometara autoputa, bolnicama, stadionima, povećanju plata i penzija.

Pa o licemernom Zapadu, predstavnicima Kvinte koji "obmanjuju“ javnost i "prave se blesavi“ kada kažu da Priština ima pravo na preregistraciju tablica sa KS na RKS tablice, a i inače oni, taj Zapad, samo žele potpunu kapitulaciju Srbije, da Srba nema u susednim državama.

On, Vučić, će biti uz svoj narod šta god da se desi, a zna da će i EU i SAD na kraju uvek biti uz "svoje čedo staro 14. godina“.

Pa onda opet malo o investicijama i – o broju ljudi koji se okupio u Beogradu 5. oktobra 2000. godine: bilo ih je 70.000, rekao je Vučić, a na velikom narodnom skupu u Kosovskoj Mitrovici 10.000, čisto da ljudi znaju.

Rekao je još Vučić da je odluka o povlačenju iz kosovskih institucija bila "autonomna i autohtona“ odluka srpskog naroda, a da se u institucije vratiti neće dok Aljbin Kurti, koji se "pravi da je mangup“, ne povuče svoju odluku o tablicama i Zajednici srpskih opština, a da on to neće da učini… I, opet, nije rekao Vučić, šta onda? Ali da neće dopustiti da "ubijaju naše ljude“.

Pa o cenama, grejanju, lažovima i kritičarima njega, to jest Srbije, koji "ne mogu da žive bez mržnje“, i tako tome.

