Do Nacionalnog stadiona brzinom od 120 km na sat

Foto: Ministarstvo finansija

4. 10. 2023. / 14.30

I dok je prosečna brzina vozova na srpskim prugama oko 60 kilometara na sat, Beograd bi mogao da dobije svoju brzu prugu.

Barem to proizilazi iz Plana generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne razrade železničke pruge od Zemunskog polja do reke Save – Etapa 1- deonica Zemunsko polje – Nacionalni stadion, koji je objavio Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove. Ovaj plan biće na javnom uvidu do 1. novembra.

Doduše, ova beogradska pruga neće biti brza baš kao što je ona do Novog Sada na kojoj voz "Soko" dostiže brzinu i do 200 kilometara na sat.

Pročitajte još Srpski EXPO nije Svetska izložba: Milijarde za sporednu stvar

Naime, prema objavljenom planu za izgradnju železničke pruge od Zemunskog polja do budućeg Nacionalnog stadiona, ona će biti namenjena za putnički saobraćaj, a vozovi će dostizati brzinu do 120 kilometara na čas.

Prema planu objavljenom na sajtu Grada "dvokolosečna“ pruga, pored železničke stanice Zemunsko polje, postojaće i stajališta Singidunum, Aerodrom, Surčin i železničku stanicu Nacionalni stadion.

Trasa ove železničke pruge ići će od službenog mesta "Zemunsko polje“ preko Aerodroma "Nikola Tesla Beograd“, dalje ka naselju Surčin – Surčinskoj ulici, odnosno ka Nacionalnom stadionu. U planu se navodi da bi kasnije puga mogla da prođe kroz područje opštine Surčin ka Obrenovcu.

Objašnajva se da će deonica Zemunsko polje – Nacionalni stadion omogućiće bolju mobilnost putnika od i do Aerodroma "Nikola Tesla Beograd“, mobilnost putnika od i do Nacionalnog stadiona i područja planiranog za Međunarodnu specijalizovanu izložbu EXPO koja je najavljena za 2027. godinu, kao i vezu stanovnika ovog dela grada sa užim centrom grada.

Nakon što je objavljeno da će Beograd biti domaćim EXPO-a i nakon što se ipak ispostavilo da to neće biti baš onaj veliki EXPO već Međunarodna specijalizovana izložba EXPO, predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić najavili su velike planovi, "teške“ ukupno 12 milijardi evra.

U trenutku kad javnost još nije znala da će ova 2023. biti izborna godina, predsednica Vlade i predsednik države predstavili su sijaset velelepnih projektata koji će, kako je rečeno, "potpuno promeniti izgled Srbije“, a sve u vezi sa projektom "EXPO 2027“.

B.G./Nova ekonomija