Brnabić i Vučić: Srbija će biti još fantastičnija nego što je sada

Foto: Rade Prelić/Tanjug

8. 8. 2023. / 20.04

U najavi iz kabineta predsednika Republika bilo je navedeno da će se Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić u utorak u 18 časova obraćati naciji u direktnom TV prenosu iz Palate "Srbija", ali ne i o čemu će govoriti. A oni su radoznale gledaoce u potpunosti uspeli da iznenade.

Ne, nisu govorili o tome da je preko 50 evropskih parlamentaraca potpisalo pismo u kome se Sjedinjene Američke Države, Evropska unija i Velika Britanija pozivaju da zaoštre politiku prema Srbiji i njenom predsedniku, koga su detektovali kao osnovni uzrok za destabiliziciju Kosova i regiona.

Pročitajte još Kosovsko pismo zapadnih parlamentaraca: Ozbiljno upozorenje Srbiji

Govorili su o međunarodnoj izložbi "EXPO 2027“ i svim "fantastičnim, velelepnim“, nikad viđenim, neverovatnim, itd. građevinskim poduhvatima s tim u vezi, a koji će "promeniti izgled Srbije“.

A gradiće se i zidati i rekonstruisati i ulagati u sve i svašta, od ulepšavanja fasada u gradovima širom Srbije, do izgradnje novog, najlepšeg u Evropi Nacionalnog stadiona, novog sajma u Beogradu, Prirodnjčkog muzeja, Filharmonije, kupiće se još jedan super-kompjuter, vozila bez vozača će se kotrljati Srbijom, voz će od nove beogradske železničke stanice "Prokop“ preko aerodroma "Nikola Tesla“ ići do budućeg Nacionalnog stadiona…

Sve će to, kaže Vučić, koštati jedno 12 milijardi evra i biti gotovo do kraja 2026. godine.

Rušenje Starog Savskog mosta i Beogradskog sajma

Među svim tim spektakularnim, božanstvenim planovima i projekcijama buduće naprednjačke, nikada lepše Srbije, predsednik Republike je, onako uzgred, potvrdio da će se "izmestiti“ Stari savski most koji remeti mir i pogled Beograđana na vodi, a na njegovom mestu niknuti neki futuristički, skroz beli, čiju je projekciju pokazao na nezaobilaznoj elektronskoj tabli.

Predsednik Srbije je rekao i da će Hala 1 beogradskog sajma, doduše, ostati čitava i prenamenovana već u nešto, a da će se sve drugo okolo nje rušiti u skladu sa potrebama razvoja Beograda na vodi jer šta će nam to staro i bajato u širem centru grada, kada je onakvo sajamsko čudo u nastajanju u Surčinu.

Šampioni informaciono-komunikacionih tehnologija

Pre nego što je "šef“ zauzeo poziciju za elektronskom tablom, Brnabić je malo govorila o olujama, njihovim posledicama i kako će država sve da sanira i svima sve da nadoknadi.

Onda je malo više govorila o Srbiji kao zemlji visoke tehnologije, o tome kako se radi na vozilima bez vozača koji će biti potpuno spremni za upotrebu na "EXPO-u 2027“, o izgradnji Bio kampusa, Naučno-tehnološkog parka, Inovacionog distrikta Kragujevac, kako će Srbija postati evropski lider u razvoju veštačke inteligencije…

Potpuni šampioni

A onda je Vučić govorio mnogo duže: o tome da će Beograd biti najlepši grad na svetu, novim putevima, novim železničkim prugama, o "kvantnom ekonomskom skoku“ Srbije.

A kvantno će Srbija poskočiti u susret "EXPO-u 2027“, za samo, dakle, četiri godine, i zemlja će se potpuno promeniti. O svemu i svačemu je predsednik Republike govorio, o "plovnom taksiju“, Starom železničkom mostu koji će biti fantstično mesto za danonoćni provod, o rekontrukciji fasade pošte na Savskom trgu…

I svega toga će biti, naravno, samo ako on i ona, Aleksandar i Ana i Siniša Mali, Vučević, Vesić, Tabaković, Gašić, Vulin i ekipa ostanu na vlasti. A da hoće, jasno je stavio do znanja govoreći o vrhuncu naprednjačke petnaestogodišnje vlasti – od 2012. do "EXPO-a 2027“.

Metodologija i cilj ovog duetskog obraćanja bili su više nego jasni i pre nego što je Vučić izgovorio "oni bi da nas uvuku u ratove, a mi bismo da gradimo“.

Građenima Srbije valjalo je projektovati naučno-fantastično uspešnu budućnost kakvu ćemo ostvariti "samo zajedno, složni i jedinstveni“ okupljeni oko projekta "EXPO 2027“, oko Vučiča dakle, a onako uzgred, u svom tom predivnom što nas čeka, pomenuti tamne oblake koji lagano dolaze iz pravca Vašingtona, Brisela, Berlina i Londona koji na Srbiju i Vučića i Brnabić i njihove planove gledaju malo drugačije.

Pa ako se ova nova kampanja nikada fantatstičnije Srbije bude pozitivno odrazila na rejting SNS-a i Vučića, onda da se raspišu i neki vanredni izbori uz redovne lokalne i pokrajinske 2024. godine – tri godine pre EXPO-a.