Brajan Brković: U Novom Sadu smo spremni na nasilničke provokacije

Vesti

"Ne plašite se. Ovakvi režimi počivaju na strahu": Brajan Brković

Foto: Srđan Đurić

4. 12. 2021. / 11.12

Danas će u Novom Sadu od 14 do 16 časova građani blokirati Varadinski most koji spaja Novi Sad i Petrovaradin. Protest su podržale brojne nevladine organizacije, građanski pokreti i opozicione stranke. Čak ga je podržala i Liga socijaldemokrata Vojvodine, koja je već dugo u gradskoj koaliciji sa Srpskom naprednom strankom.

Iako protesti nemaju lidera, svakako je jedno od njegovih najprepoznatljivijih lica novosadski politički aktivista Brajan Brković, koga ovih dana napadaju lokalni režimskih medija.

Portal “NS uživo”, iza kojeg se krije jedan lokalni kontroverzni biznismen blizak SNS-u koji je bio pravosnažno osuđen za nasilničko ponašanje, optužio je Brkovića da je glavni organizator demonstracija.

Ovaj portal ga naziva “ustašom”, podsećajući da je unuk pokojnog crnogorskog književnika Jevrema Brkovića, i tvrdi da iza protesta stoje Brajan i njegova “malobrojna svita Đilasovih pudlica”.

Brković je ranije bio član Stranke slobode i pravde, a poznat je i po akcijama kakva je bila onemogućavanje skupljanja potpisa za oslobođenje ubice Zorana Đinđića.

Brković tvrdi za “Vreme” da će na današnjim protestima sigurno biti mnogo više građana nego prošle sedmice. Očekuje da će i u Novom Sadu i širom Srbije građani poslati poruku da “više ne mogu da podnesu uzurpaciju zemlje, vode, vazduha, kao ni osnovnih građanskih prava i svih institucija”.

On takođe podseća da su proteste podržale i mnoge opozicione političke stranke i građanske organizacije, ali to je – za njega – u ovom trenutku manje važno. Kaže da je "svaki građanin na protestu u svoje ime“ i da se u tome i krije njegova snaga.

U Novom Sadu su već dugo primetne podele između građanskih organizacija i opozicionih političkih partija, ali su ovi protesti uspeli da ih ujedine.

“Mislim da sazrevamo i kao političko društvo, ali smo, takođe, došli do tačke u kojoj građani više ne mogu da podnesu manipulacije režima. Prosto, režim može da obmanjuje sve građane neko vreme, može da obmanjuje neke građane sve vreme, ali ne može da obmanjuje sve građane sve vreme. Uveren sam da je došlo vreme za ovakvu vrstu političke sinergije i da su je i građani i opozicioni politički akteri prepoznali kao moćno sredstvo u borbi protiv autokratskog režima”, kaže Brković.

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin je najavio da će protiv građana koji blokiraju saobraćajnice biti “primenjeno nasilje”. Brković podseća da su ovi protesti i legalni i legitimni, jer “građani imaju pravo na njih ako misle da vlast ne vodi zemlju u dobrom pravcu i ako ne postoje drugi načini da se spreči štetno delovanje režima”.

Kao i pređašnje antirežimske demonstracije diljem zemlje proteklih godina i one u Novom Sadu su karakterisale prorežimske grupe kriminalaca koje su ubačene među građane sa ciljem da demonstracijama pridodaju nasilni karakter.

Brković kaže da su na to organizatori ovoga puta spremni, da “imaju odgovor na to, ali neka to ostane iznenađenje”. On kaže da imaju spremljen odgovor i ako režim angažuje batinaše koji će nasrnuti na građane.

Organizatori novosadske blokade objavili su na društvenim mrežama uputstva za građane za današnji protest. Između ostalog se pozivaju da “ne nasedaju na provokacije” i da ponesu “opremu za zaštitu od suzavaca”.

Svakako je važno pitanje kako dugoročno održati energiju protesta i kako onemogućiti da se oni završe kao oni proteklih godina, bez ikakvih političkih posledica.

Brković odgovara da protesti moraju da budu nenasilni, masovni i dugotrajni. “Srbija zaslužuje bolju sadašnjost, bolju budućnost i bolju vlast. To je ideja koja nadilazi svaku pojedinačnu organizaciju ili stranku. To je ideja iz koje dolazi i energija otpora”, kaže Brković.

Dodaje da napadi na njega idu u “rok službe” i da ih se ne plaši.

“Ne plašim se, a i svim ostalim građanima poručujem da se ne plaše. Ovakvi režimi počivaju na strahu, a kada straha nema – nema ni ovakvih režima”, kaže Brković.

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com