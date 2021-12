Batinanje u Šapcu: Momci iz crnih škoda

Kolumna

Batinaši na zadatku: Blokada puta u Šapcu

Foto: Milica Vučković/FoNet

Slike i video zapise sa mosta preko Save kod Šapca ste videli.

Na prvoj slici je buldožer koji ide prema okupljenim građanima koji su blokirali most. Na njegovu "kašiku“ penju se ljudi koji protestuju i pokušavaju da ga zaustave povicima.

Pored vozača buldožera na platformi je neka osoba sa kapuljačom na glavi, maskom na licu i mobilnim telefonom u ruci. Na tog sa mobilnim kreće jedan od demonstranata, penje se na platformu, pomaže mu drugi koji hvata za nogu ovog sa platforme, i kada se popne krene da ga mlati levom rukom. Ta osoba je Dragan Milovanović Crni, koji je docnije te subote 27. novembra uhapšen. Danas, u ponedeljak, je pušten iz pritvora.

U nastavku "borbe kod buldožera“ pojavljuju se neki momci obučeni kao huligani ili narko dileri, sa jednobraznim motkama u rukama. Drugi u ruci drže metalne čekiće. Ta grupa krene da mlati sve redom na mostu, što se vidi na brojnim snimcima koji su objavljeni na društvenim mrežama.

Izgledaju kao klasična ulična banda kakve možemo da vidimo širom Srbije kada se igraju neke fudbalske utakmice, ali u poslednje vreme i ponegde gde se održavaju lokalni izbori.

U jednom trenutku im priliza neki lik koji je viši od njih, naredi povlačenje, na šta se likovi sa motkama i čekićima povlače sa "bojišta“ i ulaze u crne škode. Do tog trenutka, kada su kao po komandi počeli da se razlize, možda je i moglo da se kaže da su tu došli slučajno.

To što su ušli u automobile koji izgledaju kao oni kojima se vozi javna uprava u Srbiji, od lokalnog do najvišeg nivoa, navelo je na sumnju da su to oni batinaši koje vladajuća SNS voda svuda sa sobom za poslove koje ne može da obavi policija ili neko privatno obezbeđenje.

Opozicija i svedoci su popisali tablice automobila, postoje i snimci. Oni tvrde da su banditi koji su motkama tukli ljude na mostu koristili službena vozila.

Vlast, razume se, kaže suprotno: nikakvi huligani, nikavi banditi, nikakve motke i gvozdeni čekići, samo običan narod koji je hteo da prođe putem, a nisu mu dali. Kaže se da su automobili, crne velike škodine limnuzine, privatna vozila.

Huligani ih valjda koriste jer imaju veliki gepek u koji mogu da stanu motke, ali i neko koga treba "gepekovati“.

Čitavo prepodne u ponedeljak se na Pinku i Hepiju, kao i dan ranije Vučić na Pinku, i danas opet na Pinku, objašnjava da grupica opozicije, plaćena sa strane, hoće da zaustavi život u Srbiji, dok Vučić poziva mirne pristalice SNS-a da ne reaguju.

Ako je neko imao dilemu da se oni koji su vam išarali zidove natpisima "navijačkih grupa“ i muralima ubijenih kriminalaca i ratnih zločinaca, isti oni koji diluju drogu u svakom kraju Srbije imaju bilo kakve veze sa ovom vlašću, sada su stvari jasne.

Novost u svemu je da je sada obelodanjena i javna veza između huligana i vlasti. Ako se to do sada negiralo, sada je otvoreno. Vučić i njegov tim su zaista podmladili Glavni odbor SNS-a. U njemu su mladi koji znaju da se biju. Drugo od otadžbinske uprave nismo ni mogli da očekujemo.