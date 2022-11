Više javno tužilaštvo: Provera tvrdnji Dijane Hrkalović

Optužena, tužiteljka i svedok: Dijana Hrkalović

Foto: Miloš Milivojević/Tanjug

Više javno tužilaštvo u Beogradu i dalje proverava tvrdnje bivše državne sekretarke Ministarstva unutrašnjih poslova Dijane Hrkalović o tome da je policijski inspektor Slobodan Milenković montirao aferu "Jovanjica” i da li i sam trguje drogom. "Detalje ovog pretkrivičnog postupka ne mogu da otkrivam, ali mogu da ukažem da se analiza prikupljenih informacija i podataka u ovom trenutku odvija i u okviru međunarodne pravne pomoći sa državama Evropske unije“, izjavio je šef Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović u intervjuu listu "Politika“.

Upitan da li je tužilaštvo razmatralo mogućnost da proveri i tvrdnju Veljka Belivuka da su on i Zvonko Veselinović rušili objekte u Savamali, tužilac je dogovorio da Belivuk nije nikad bio obuhvaćen krivičnom prijavom MUP-a za slučaj "Savamala”, pa se tako taj deo njegovog iskaza pred Posebnim odeljenjem za organizovani kriminal i ne može tretirati kao "priznanje”.

"On je u svojstvu optuženog, na glavnom pretresu izneo navode o rušenju u Hrcegovačkoj u okviru strategije svoje odbrane od optužbi da je vođa organizovane kriminalne grupe koja je delovala pod velom navijačke grupe, da je naložio i lično učestvovao u sedam ubistava koja su zgrozila javnost u Srbiji. Tereti se za trgovinu narkoticima, nedozvoljeno držanje oružja, otmice i druga krivična dela, i pri tom nije priznao nijedno od ovih dela“, objasnio je Stefanović.

Na konstataciju novinara da je uočljiv suprotan stav Višeg tužilaštva kada je reč o iskazima okrivljenih Belivuka i Hrkalovićeve u različitim sudskim predmetima, i po kojim kriterijumima se to radi, on je naglasio da je sa jedne strane osuđivani vođa navijača, kome se sada sudi za najteža krivična dela za koja mu preti doživotni zatvor i pri tom ima pravo da se brani kako smatra da je najbolje za njega, pa i da ne govori istinu i da zbog toga ne snosi nikakve posledice. Sa druge strane imamo bivšu visoku funkcionerku i državnu sekretarku u MUP-u, optuženu za krivično delo trgovine uticajem za koje je zaprećena kazna do pet godina zatvora, a koja je imala pristup poverljivim informacijama, kao i mogućnost da dođe do različitih saznanja.

On je dodao da se navodi Hrkalović izneti u medijima u vezi sa radom načelnika Odeljenja za borbu protiv droga Milenkovića ne tiču ni predmeta u kojem je ona optužena, niti bilo kog drugog za koji je postupanje tužilaštva u toku.

Stefanović je rekao i da tužilac ima diskreciona ovlašćenja da proceni i odluči o relevantnosti navoda koje će proveravati i utvrditi osnovanost takvih tvrdnji, a što je i u interesu onoga na koga se takvi navodi odnose, ukoliko se pokaže da su bili neistiniti. U suprotnom bi se postupanje javnog tužilaštva svelo na proveru bezbroj priča "rekla kazala”, za koje pojedinci, koji ih šire u javnosti, nemaju baš nikakve dokaze.

M.N./FoNet

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com