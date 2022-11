Ninoslav Cmolić: „Vračarci“ hteli da ubiju Vučića ili njegovo dete

Navodna meta Džonija sa Vračara: Aleksandar Vučić

Načelnik Službe za borbu protiv organizovanog kriminala Ninoslav Cmolić rekao je u dnevniku RTS-a da je u petak uhapšeno 18 članova kriminalne grupe "Vračarci“ i dva pripadnika policije. Ispričao je da tu kriminalnu grupu "sagledavaju“ duže od godinu dana i da tragovi do kojih su došli, kao i saznanja koja imaju na osnovu presretanja aplikacije "Skaj", zahvaljujući Evropolu i drugim evropskim policijama, pokazuju da su planirali ubistvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

"Jasno se vidi da im je cilj da ubiju Vučića. Njega vide kao osnovnu pretnju i idu toliko daleko da u tom planiranju razmišljaju da li je bolje njega ubiti ili mu naneti što veću duševnu bol tako što bi mu ubili dete", rekao je Cmolić.

Za Nikolu Vušovića, za koga se smatra da je vođa "vračarskog" klana, javnost zna od ranije i mediji su pisali da je blizak saradnik Veljka Belivuka, da je "srpska veza" crnogorskog "kavačkog klana", odnosno jedan od najbližih saradnika vođe kavčana Radoja Zvicera koji je, prema svedočenju okrivljenog saradnika tužilaštva Srđana Lalića u predmetu Belivuk, planirao atentat na predsednika Srbije.

Cmolić je objasnio i da se prepiska preko "Skaja", odnosno materijal koji dobijaju od Evropola putem međunarodne pravne pomoći, potvrđuje i dobija zakonsku snagu.

A rekao je i da pored toga imaju "operativna saznanja, informacije do kojih dolazimo radom na terenu, te da njihovim upoređivanjem dolaze do "tačnih podataka na koji način je to trebalo da bude, koji su ljudi upleteni i o kojoj cifri se radi, tako da nemamo samo posredne dokaze, već i neposredne, a i živu reč, jer okrivljeni ili svedoci saradnici potvrđuju ono do čega dolazimo".

Deo osumnjičenih nalazi se u bekstvu, u Španiji i Dominikanskoj Republici, a načelnik SBPOK-a kaže da nemaju saradnju s Dominikanskom Republikom, kao i da je Nikola Vušović tamo bio lišen slobode po crvenoj Interpolovoj poternici i da mu je tada određen imigracioni pritvor, iz kog je on volšebno nestao.

