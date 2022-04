Zdravko Ponoš: Otvara se prostor za nove snage u politici

Šta dalje: Zdravko Ponoš

9. 4. 2022.

Predsednički kandidat koalicije Ujedinjeni za pobedu Srbije Zdravko Ponoš izjavio je u petak da će nastaviti da se bavi politikom, ali nije rekao u kojoj formi ili sa kime.

"Imam neku vrstu odgovornosti prema ljudima koji su glasali za mene", rekao je Ponoš u emisiji Veče sa Ivanom Ivanovićem na televiziji NovaS. On je ponovio da neće ulaziti ni u jednu od postojećih političkih partija i dodao da misli da se "otvara prostor za nove snage i nove ljude da uđu u tu priču".

Na pitanje da li je pre 10 meseci mislio da će biti kandidat na predsedničkim izborima, kazao je da mu ton i ni pre četiri meseca nije padalo na pamet.

Ponoš je na predsedničkim izborima osvojio 18,42 odsto glasova, prema podacima Republičke izborne komisije (RIK) sa 99,58 odsto obrađenih biračkih mesta, a posle izbora je istupio iz Narodne stranke. O izlasku iz NS-a rekao je da tu "nema ničeg spektakularnog" i podsetio da je najavio da će izaći iz stranke posle izbora, da je stranka to potom saopštila i da "nema nikakve zle krvi" oko njegovog izlaska.

Osim da je proevropski orijentisan, Ponoš se zapravo nije izjašnjavao gde ideološki stoji i ako bi osnovao stranku, da li bi ona bila demohrišćanska ili možda liberalna. U intervjuu za "Vreme“ pred izbore je rekao: "Srbija jeste na koloseku ka Evropskoj uniji, ali vozi u pogrešnom smeru. Ovaj režim uopšte ne planira da približi Srbiju članstvu, a još manje evropskim vrednostima. Jer ako bi se one usvojile, ne bi se moglo vladati na ovakav način. Skupština bi tada morala da radi svoj posao, ali i sudovi i Vlada – niko se tada ne bi obraćao predsedniku države sa ‚šefe‘. Moralo bi da se vodi računa i o interesima ugroženih grupa i ljudima koji su različiti na bilo koji način – od seksualne orijentacije do nacionalne pripadnosti. To ne ide pod ovom vlašću. Doduše, ne zavisi sve ni od nas, već i od Evropske unije. Jednog dana o svemu tome će se izjasniti građani ove zemlje.“

Očekuje se da će Ponoš sa kapitalom od oko 675.000 ljudi koji su glasali za njega nakon kampanje koju je vodio u svom privatnom automobilu sa minimalnim sredstvima osnovati političku partiju. Prvi naredni redovni izbori su lokalni izbori 2024.

