Zdravko Ponoš: Dostojan za predsednika

Niko nema pravo da vam uzme budućnost: Zdravko Ponoš

Foto: Marija Janković

2. 2. 2022. / 15.48

U prvom intervjuu otkako je prihvatio predsedničku kandidaturu Zdravko Ponoš za "Vreme" kaže:

"Niko nema pravo da vam uzme budućnost. Kakva god vlast bila, imate pravo da uzmete stvari u svoje ruke. Država je vaše vlasništvo, niste vi vlasništvo korumpirana i privatne države. I da vam uzeto nikad više niko ne vraća na kašičicu govoreći ’ja sam ti dao’. Nisi mi ništa dao, nego si mi oteo“.

Srećne države i srećna društva imaju jedan ili dva velika problema. Mi ih imamo mnogo, teško ih je sve i prebrojati. Mislim da je jedan od najvećih to što smo postali raspolućeno društvo koje je režim jarugom podelio na ’svoje’ i sve ostale. To im je najveći greh. Zato je i najveći izazov da se ovo društvo unormali jer sadašnje stanje ni za koga nije dobro“.

"Za razliku od mene, Vučić državu doživljava kao privatnu stvar. To nije ni čudo pošto je proveo previše vremena u Šešeljevom krilu. Praktično, prvi posao u životu mu je bio ministar propagande i to u dobi kada je trebalo da bude mlađi referent za radno pravo u nekom preduzeću. Sa Maksom Veberom se oduševio u 45, sa puškom u 50. godini, a Ustav čitao samo za ispit. Ja sam stvari radio u vreme kad se to radi. Neke i nešto ranije. Pušku sam zaduzio sa 15 godina. U vojnim školama kroz koje sam prošao bilo je i telekomunicija i civilno-vojnih odnosa, ali i Vebera. Ustav mi je bio pri ruci kada sam bio načelnik Generalštaba. Kad budem predsednik države, neću ga tada čitati prvi put“.

"Niko sebi ne treba da dozvoli tu vrstu poniženja da strahuje ako ne ’donese’ sigurne glasove ili sliku glasačkog listića. Kada se građani probude 4. aprila vlast će biti promenjena. Kao i do tada otići će na posao, ali nikome neće morati da polažu račune kako su glasali i niko ih neće šikanirati zato što su glasali ovako ili onako“.

