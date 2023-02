Ukor ministarke zdravlja mladim lekarima: Hoćete u Kanadu, a nećete u Mali Zvornik

Mladi lekari neće da odu od mame i tate: Danica Grujičić

1. 2. 2023. / 10.32

Ministarka zdravlja Danica Grujičić je gostujući na televiziji Pink, rekla da u Srbiji ima oko 1400 nezaposlenih lekara, a u isto vreme nedostaje ih u čitavoj Vojvodini, ili, na primer, u Malom Zvorniku.

Kaže ministarka da nezaposleni lekari neće da idu u manja mesta, neće da idu iz kuće gde žive sa "tatom i mamom".

"A hoćete u Kanadu, gde su tad tata i mama“, zapitala je Grujičić i pozvala mlade lekare da se osamostale i da idu da rade u manja mesta, gde će imati razne pogodnosti.

Nije ministarka objasnila zašto mladi lekari "hoće u Kanadu“, a "neće u Mali Zvornik“.

"Hajmo da pokrijemo stanovništvo“, uskliknula je zato, "da naše i bake budu zaštićene, da lekar uđe u svaku kuću“.

Rekla je Grujičić i da su "oni prethodni“ krivi za sve što nevalja u zdravstvu, jer da je dvehiljaditih godina napravljeno mnogo štete u sektoru zdravstva, ali da će to će to sadašnji oni, koji su na vlasti više od decenije, do kraja ove godine da promene.

Nije minstarka objasnila, a niko je u studiju TV Pink nije pitao, kakve veze kancelarija predsednika Republike ima sa zapošljavanjem lekara.

