Ukidanje viza za Britaniju: Ovako sportisti mogu da pomognu

Foto: Pixabay/al_si

22. 4. 2023. / 9.00

Po prvi put Vlada Velike Britanije moraće na zahtev građana da se izjasni o pitanju viza za građane Srbije, odnosno da se omogući da borave do 90 dana godišnje u toj zemlji bez viza.

Peticiju koju je pokrenula Mihaela Mitrović koja već deset godina živi u Londonu, potpisalo je više od 10.000 državljana ili rezidenata Velike Britanije. Ovo je prvi put da je jedna ovakva inicijativa uspe.

“Sada čekamo odgovor. Po zaknu vlada je obavezna da ga da ako peticija uspe. Ako bude pozitivan ili barem neutralan, to će mnogo značiti za dalje korake. To bi nam olakšalo put da dođemo do 100.000 potpisa, a tada bi pitanje ukidanja viza za građane Srbije došlo na dnevni red britanskog parlamenta”, kaže Mitrović za portal “Vremena”.

Šta dalje?

Sličnu peticiju iz 2014. godine za šest meseci potpisalo je samo 1.157 ljudi, a ovaj put cifra od 10.000 dostignuta je za samo dvadesetak dana. I sama Mihaela Mitrović je pomalo iznenađena brzinom kojom su potpisi prikupljeni.

“Samo da naglasim da se ova peticija potpisuje na zvaničnom sajtu britanskog parlamenta, kao i da je mogu potpisati samo državljani i rezidenti Velike Britanije”, objašva Mitrović.

Sumnje u uspeh peticije bilo je i među našim ljudima koji žive na ostrvu.

“Čini mi se da je ovo jedno sedmi put da potpisujem ovakvu peticiju. Milim da od toga neće biti ništa. To što je pokrenuta peticija, ne znači ništa”, rekao je Draga Lukić za poratal “Vremena”, ali je dodao da je peticiju potpisa i da ju je prosledio jna više adresa.

Široka akcija

Kako kaže Mitrović, nema pravila u kom roku će stići odgovor britanske vlade.

“To može biti veoma brzo, ali može i da prođe nekoliko meseci. U svakom slučaju već razmišljamo o narednim koracima. Ova peticija otvorena je do oktobra i bilo bi lepo kad bismo se svi angažovali da dođemo do cifre od 100.000 potpisa”, kaže ona.

Za ostvarivanje ovog cilja biće potrebna podrška i samih Britanaca. Mitrović smatra da je šansa za uspeh veća "ako bi svako od nas koji živimo ovde pozvao naše poznanike i prijatelje Britance da je potpišu".

“Broj ljudi koji su poreklom iz Srbije, a imaju britansko državljanstvo nije toliko velik. Ali verujem da možemo i ovaj cilj da ostvarimo, ako bi nam pomogli naši sportist. Na primer, oni koji igraju za britanske klubove, a koji su ovde dosta cenjen, kad bi pozvali svoje navijače da potpišu peticiju, sigurna sam da bi se velik broj njih odazvao”, rekla je Mitrović.

Naša sagovornica ponavlja da i na nju, ali i na sve građane Velike Britanije poreklom iz Srbije, direktno utiče kompleksni i skup proces dobijanja vize jer ih prijatelji i porodice retko posećuju i da je vreme da one budu ukinute.

Povodom ove peticiji ministar spoljnjih poslova Ivica Dačić nije optimista. Smatra da je veoma dobro što je pokrenuta, ali da nije siguran kakav će efekat postići.

B.G.

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com