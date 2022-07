U senci Jasenovca: Pravedničkim besom na ustašku mržju

Polaganje venca u Spomen parku Sremska Mitrovica povodom Dana sećanja na žrtve koncentracionog logora Jasenovac: Aleksandar Vučić

Foto: FoNet

18. 7. 2022. / 14.10

Do prekjuče je dominantna tema u medijima izvan kontrole vlasti bila slučaj načelnika Odeljenja za narkotike beogradske policije Slobodana Milenkovića, a od nedelje se čitav medijski prostor nalazi u dubokoj senci Jasenovca, to jest neodlaska predsednika Srbije Aleksandra Vučića u memorijalni kompleks da se pokloni srpskim žrtvama, zato što mu hrvatske vlasti to nisu dozvolile kada je on hteo.

Predsednik će se večeras (ponedeljak) u 18 časova na televiziji Pink obratiti naciji (obraćao se poslednji put, takođe na Pinku, pre 4 dana, kojom priliko je naglasak bio stavio na mržnji prema Srbima), da objasni narodu šta se sve tu zapravo događalo, kako je došlo do ovog, što juče reče Ana Brnabić, "najvećeg skandala u modernoj istoriji Hrvatske i Srbije“.

Ne prupostite termin na Pinku u 18 časova

Na jušerašnjem talasu negedovanja i oštrih protesta u Srbiji, premijerka je u ponedeljak nastavila na TV Happy i objasnila: "Vučiću nije zabranjena poseta Hrvatskoj, on može da ode u Opatiju, na Hvar ili u Rovinj, može da ode na more ali ne može da ode u Jasenovac – to je još brutalnija poruka, jer je Jasenovac simbol stradanja".

Brnabić je tokom gostovanja na TV Happy nekoliko puta pozvala građane, da slučajno neko ne propusti, da poslušaju obraćanje Vučića, koje je zakazano za danas u 18 časova, jer da će "Vučić najbolje odgovoriti na sve to, pošto on najbolje zna koliko je bio tolerantan i pokušavao da njegova poseta, bilo privatna ili službena, bude u cilju poštovanja žrtava, i zaista samo u nameri da se postavi cvet i zapali sveća, a ne za dnevnopolitičke svrhe i zloupotrebe u Srbiji ili Hrvatskoj.“

Sledbenici Pavelića mrze Vučića

I ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Seleković je nastavio gde je u nedelju stao, ovog puta na TV Pink, i rekao: "Privatna poseta Jasenovcu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, unuka jasenovačke žrtve, nema nikakve veze sa formiranjem vlade u Srbiji, kao što tvrde hrvatske vlasti.“

I dalje: "Nekome smeta širenje istine o tome šta je Jasenovac i koliko je to važno mesto u istoriji srpskog naroda, kao njegovo najveće stratište.“

I još dalje, da ne bi zaostajao u oštrini za Brnabić i Vulinom: "To je direktan rezultat onoga što je radila i predstavljala u ideološkom smislu nacistička tvorevina, Hitlerov trabant, Nezavisna država Hrvatska, koju je vodio Ante Pavelić i u kojoj je trebalo trećinu Srba pobiti, trećinu proterati, a trećinu pokatoličiti.“

Ovo je "igra sa jednom od najkrvavijih rana", rekao je Selaković koji je uveren da "vlasti u Hrvatskoj mrze Vučića, ne samo jer je Srbiju učinio uglednijom i ekonomski jačom, već zato što otvoreno i bez zadrške uvek govori o tome koliku žrtvu je podneo srpski narod.“

Ustaše juče, ustaše danas

Nije, ipak lako parirati ministru unutrašnjih poslova Aleksandru Vulinu. "Predsedniku Republike Srbije nije dozvoljeno da obiđe najveće srpsko stratište. Ustaše danas, članice Evropske unije, ne vole da ih se podseća koliko su dece poklali. Od danas svi funkcioneri hrvatske države, svi nosioci službenih ili diplomatskih pasoša moraće posebno da najave i obrazlože svoju posetu ili prolazak kroz Srbiju i biće stavljeni na poseban režim kontrole“, dodao je Vulin u istom tonu.

U saopštenju MUP-a se dodaje i kako je Vulin poručio da će tako biti dok je on ministar policije, ili "dok Hrvatska ne počne da se ponaša kao da nije NDH“.

Skandalozan i provokativan čin

Podrška Vučićevom stremljenju da se pokloni pred senima u Jasenovcu ubijenih Srba stigla je i iz bratske Republike Srpske. "Zabraniti bilo kome da položi venac i pokloni se žrtvama genocida u logoru Jasenovac, nije ništa drugo nego uvreda za žrtve, njihove potomke i srpski narod u celini", rekla je predsednica Republike Srpske (RS) Željka Cvijanović.

I dalje: odluka hrvatskih vlasti da predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću zabrane posetu Jasenovcu predstavlja skandalozan i provokativan čin.

Rekla je Cvijanović i da "ova zabrana predstavlja destruktivan potez koji ne priliči nijednoj modernoj, demokratskoj državi, a pogotovo ne punopravnoj članici Evropske unije.“

Revizionizam i najgore antiustaštvo

Iz istorijsko-naučnog ugla direktor Muzeja žrtava genocida Dejan Ristić je na RTS-u objasnio da je dolazak svakog srpskog zvaničnika u Jasenovac za savremenu državu Hrvatsku provokacija, zato što podseća na dramatičnu i tragičnu istorijsku stvarnost NDH.

"Oni se brane od istorijske istine i beže u istorijski revizionizan i najgore neoustaštvo“, ocenio je Ristić.

I još: odluka hrvatskih vlasti da predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću zabrane privatnu posetu Jasenovcu predstavlja anticivilizacijski i antipravni čin, jer da je, pre svega, reč o potomku žrtava, a onda i šefu države naroda koji je ponajviše nastradao na tom lokalitetu.

Vučić može u Hrvatsku, ali službenim kanalima

Iz Zagreba poručuju da će dozvoliti dolazak predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Jasenovac, ali da je to događaj koji treba "temeljito“ dogovoriti diplomatskim kanalima, makar je to za zagrebački "Jutranji list“ izjavio hrvatski diplomata upućen u čitav slučaj.

On je objasnio da je Vučić u nameri da privatno poseti Jasenovac samo javio Miloradu Pupovcu kako želi iz Gradine u BiH otići u Pakrac i Jasenovac, "a to se ne radi na takav način".

"Nemamo ništa protiv njegovog dolaska, ali, ponavljam, potrebno je dogovoriti kako će to izgledati, međutim, to se sigurno neće dogoditi pre jeseni", precizirao je ovaj diplomata.

Prema pisanju "Jutarnjeg lista“, on je demantovao informacije po kojima je srpska diplomatija još u martu, a i kasnije, pokušala da dogovori Vučićev odlazak u Jasenovac. On tvrdi da "to nije istina i da je jedini pokušaj bilo Vučićevo javljanje Pupovcu“, "da pre toga nije bilo ničega".

Prema diplomatskom protokolu, šefovi država i vlada i “privatne” posete moraju da najave i usaglase sa domaćinima. Pored ostalog, zemlja domaćin je odgovorna za bezbednost visokog gosta.

A.I./FoNet

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com