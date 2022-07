Intervju Predsednika Pinku: Mržnja prema Srbima, Gete, Šiler, VMRO, Ruski rulet i Gama nož

Svi bi da se obračunaju sa Srbijom: Aleksandar Vučić

Foto: Miloš Milivojević/Tanjug

13. 7. 2022. / 23.35

Opet smo imali specijalni i ekskluzivni intervju Predsednika gospodina, gde nego na "Pinku“, jer ova televizija, po rečima njenog vlasnika, "ne podnosi jezik mržnje“, a ko, i šta, je primer za to nego emisija sa predsednikom.

Dakle, kvarcovana i medaljom od predsednika nagrađena novinarka, a preko puta nje napuderisani predsednik. Prvo bilo pitanje, zašto nije otišao u Potočare, a predsednik odgovorio da nije otišao jer nije dobrodošao. I još odgovorio da se na pokušaj njega ubistva u Potočarima ćuti jer je Srbin, otišao je da pogne glavu pred žrtvama, ali nije pognuo glavu kad su ga gađali kamenicama i flašama…

Srpske suze i spomenik za Gagu

Još, u prozi, odgovorio da srpske žrtve i srpske suze nemaju roditelje, dok tuđe imaju, i zato smo sami krivi. Kao što smo krivi što nijedan srpski predsednik u istoriji nije otišao u Jasenovac, zato Gaga Antonijević zaslužuje spomenik za film o Jasenovcu… Onda bili Gete, Šiler, Franc Kafka, i da ćemo nepravdu pobediti tako što ćemo biti uspešniji, i bilo da ga je vaspitala baka u Čipuljićima, da se drugi ne bave ničim nego mržnjom prema Srbiji, 112 tekstova protiv njega samo u jednoj zemlji u regionu, ali naše je da podižemo nacionalnu svest i čuvamo mir i stabilnost…

Jedan rat, drugi rat, najbolji u regionu

Još bilo da je Srbija prešla sve u regionu, u svemu, a bili među poslednjima, i mi ćemo to da uvećavamo, ali naš interes je da i drugi rastu, jer, opet proza, ne može komšiji da crkne krava, a nama da bude bolje…

Onda bilo ubistvo Aleksandra Obrenovića, bacanje tela sa terase, Prvi svetski rat, sukob sa ustašama, VMRO, jedan rat, drugi rat, i da Srbija ne sme da žmuri pred tuđim žrtvama, ali mora da govori i osvojim žrtvama, i da čuva mir…

Zapadni, nezapdni, srpski

Što se tiče Prištine, niko ga nije zvao na pregovore, ali otići će, ali nema smisla, oni se spremaju na agresiju…

Reko i da kažu da Vučić, povodom agresije na Ukrajinu, i ponašanja Srbije, igra Ruski rulet, lično može da ga igra, ali kocka se svojom glavom, ali ne i državom… A što se tiče javljanja Radoičića sa Kosova, da je on to smislio, šta ima tu da se smisli, čovek se vratio na Kosovo da živi, na svoje ognjište… On lično je za jedne Zapadni, za druge Ruski čovek, a on je srpski predsednik, i brani interese Srbije i srpskog naroda…

Niko ga neće pobediti

Razgovaraće sa svim partijama, imaće profesionalan pristup, njegovo je da razgovara sa svima, na uvrede ne odgovara, a to što Ćuta kaže da će sam sebe srušiti, u pravu je, sam će da ode, niko ga neće pobediti. Neki ministri će ostati, veliki broj njih neće, a za premijera ima četiri kandidata, dva su javna, o dvoje se nije spekulisalo…

U ime Hipokrata

Bio i Hipokrat, pa objavio veliku vest, vantelesnu oplodnju će moći da rade žene do 45 godina, 260 000 dinara po jednom pokušaju, pa vidite koliko je to para… A tima što ga kritikuju da kaže da su plate lekara više za 63 posto, medicinskih sestara 139 posto, da smo 25 puta uvaćali broj dece koji se leče inovativnim lekovima i u inostranstvu, da smo po zdravstvu ispred Španije, Slovenije, Mađarske, Poljske, Litvanije… da imamo osam puta manji odliv medicinskog osoblja, tu su i Iks i Gama nož, da ne priča o vakcinama…

Zlato i minimalac od 40.000

Šta bilo jošte, bilo da će stadion "Čika Dača“ u Kragujevcu biti najlepši, da smo u poslednjih osam godina povećali vrednost kao u prethodnih sto godina, da imamo milion ljudi koji će na odmor u inostranstvo, ode milijarda evra, i više, minimalac će biti 40.000 dinara, prosečna plata je 720, do kraja godine 750 evra, imamo najviše zlata… A najveća i jedina greška je litijum, kriv je što je pristao da odustanemo od litijuma, to mu je jedina greška u karijeri…

