Suđenje Donaldu Trampu:  „Vau, uhapsiće me!“

4. 4. 2023. / 21.46

Bivši predsednik Sjedinjenih Američkih Država predao se u utorak okružnom tužiocu u Njujorku. Ulice koje vode do glavnog ulaza u zgradu su zatvorene. Iznad njih čuju se helikopteri, a policije ima svuda. Preko puta zgrade suda okupile su se i Trampove pristalice i njegovi protivnici. Sve je bilo spremno za njegov dolazak.

U pratnji agenata američke policije mahnuo je okupljenima. Sa stegnutom pesnicom u vazduhu ušao je u zgradu. Poslao je tako još jednom svojoj publici poruku da je on, bivši predsednik Sjedinjenih meričkih Država, meta trenutne demokratske administracije i "duboke države“.

Privođenje

"Idemo u Donji Menheten, u zgradu suda. Deluje tako NADREALNO“, napisao je Tramp nekoliko minuta pre nego što je stigao. "Vau, uhapsiće me. Ne mogu da verujem da se ovo dešava u Americi“.

U sud nije doveden sa lisicima na rukama, ali mu je kao i svakom pritvoreniku uzet otisak prstiju. Nakon što je prošao crna vrata u okružnom sudu na Menhetnu nije jasno da li je bivši američki predsednik fotografisan, kao što to biva sa "običnim" zatvorenicima. On je prvi aktuelni ili bivši predsednik Amerike protiv koga je podignuta optužnica i koji, do čitanja tužbe, boravi u pritvoru.

Tamo, gde mu zasigurno nije ni približno nije bilo udobno kao u njegovoj kuli na Petoj aveniji, ostao je do sprovođenja u sudnicu u istoj zgradi, gde će biti saslušan. Nakon što mu bude pročitana optužnica, očekuje se da će biti pušten bez plaćanja kaucije. Kako su saopštili njegovi branioci, Donald Tramp vratiće se na Floridu.

Melanija Tramp nije bila uz supruga

Bivši američki predsednik se tereti za davanje mita porno glumici Stormi Danijel kako bi ćutala u toku njegove trke za predsedničke izbore o njhovom seksualnom odnosu koji se dogodio 2006. godine. Njegov bivši advokat Majkl Koen, koji je već osuđen na tri godine zatvora zbog malverzacija u toku izborne kampanje, bio je ključan u sprečavanju Danijels da javno objavi svoju aferu sa Trampom.

Supruga Donalda Trampa Melanije nije bila uz njega dok se predavao sudu i bila mu čitana tužba koja ga u 34 tačke tereti za falsifikovanje poslovne dokumentacije.

Tramp se predao sudu u trenutku kada je bio najveći favorit da kandidat Republikanaca za još jedan mandat u Beloj kući. Ni jednom drugom kandidatu podizanje ovakve otužnice ne bi išlo na ruku. Međutim, Tramp nije običan političar, a proces koji se protiv njega vodi samo bi mogao da nahrani njegov već dobro poznat narativ da je žrtva terora Demokrata.

Dark N’ Stormy Daniels

U nekim barovima i restoranima u Vašingotnu proslavljalo se čitanje optužnice Donaldu Trampu specijlnim ponudama. Nudio se, tako, za samo 10 dolara koktel sa nazivom Dark N’ Stormy Daniels po porno glumici i bivšoj Trampovoj ljubavnici Stormi Denijels koja ga je, pored ostalog, koštala suđenja.

Za istu cenu mogao je da se dobije i koktel IndictMINT Julep, na engleskom »indictment« znači tužba.

A koktel Stormy Manhattan prodavao se za "13(0.000) dolara“, aluzija na 130.000 dolara koje je platio Sormi Denijels da ćuti.

Slavio se i Tacopina Tuesday, igra rečima sa imenom advokata Donalda Trampa Džoa Takopina i tradicionalnim Taco Tuesday, utorkom kada su takosi u specijalnoj ponudi.

