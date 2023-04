Suđenje Donaldu Trampu: Politički proces ili dostižna pravda

Foto: AP Photo/Sue Ogrocki

4. 4. 2023. / 13.26

Nije bez ironije, piše nemaški "Špigel“, da će Donald Tramp biti izveden pred sud upravo u Njujorku, gradu u kome se obogatio na nekretninama, u kome se na prominentnoj Petoj aveniji nalazi oblakoder visok 58 spratova koji se zove Trump Tower

Sukobljavanja sa zakonom za Trampa nisu ništa novo, pratila su ga tokom čitave poslovne i političke karijere. Radilo se uglavnom o ne baš čistim poslovima sa nekretninama, prikrivanju poreza, ometanju pravosudnih organa. Ako nisi pedofil, nije važno šta mediji o tebi izveštavaju, važno je da izveštavaju, bio je navodno svojevremeno rekao Tramp jednom od svojih savetnika.

Uporni tužilac Alvin Breg

Nije tada pomišljao da će ga jednog dana policija sprovesti do suda na Menhetenu, možda čak i sa lisicama na rukama, da će ga fotografisati za policijski dosije, uzeti mu otiske prstiju kao i svakom privedenom licu. Čovek koji je političku scenu do krajnosti pretvorio u šoubiznis kome je on nametao pravila, naći će se na njemu nepoznatoj sceni na kojoj će se, makar je to namera suda, igrati po sasvim drugačijim pravilima. Scenu koju stvorio uporni okružni javni tužilac Menhetena Alvin Breg, prvi Afroamerikanac koji se obreo na toj funkciji.

Još pre nego što je napunio 21 godinu u šest prilika je u njega u severnom delu Menhetena, gde i danas živi, neko bio uperio pištolj: u tri navrata to su bili policajci, u tri ljudi koji nisu bili policajci, bio je rekao Breg. Jednom mu je neko stavio nož pod grlo, jednom mu je neko u glavu bio uperio poluatomatsku pušku, jednom je zatekao leš ispred kućnih vrata. Uslovi u kojima je odrastao motivisali su ga, kaže, da se bavi pravom.

Breg odaje utisak pravnog vernika čiji je cilj da "naša zajednica bude bezbednija, a naše pravosuđe ravnopravnije“. Najveća prepreka na tom putu do sada mu je svakako bivši predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp – privilegovani, bogati belac koji je čitavog svog života gledao kakao da izigra zakone i to je činio veoma uspešno.

Breg je u ovom okršaju američkih suprotnosti poveo 1 : 0 – on je prvi tužilac kome je pošlo za rukom da jednog američkog bivšeg ili aktuelnog predsednika izvede pred sud gde će morati da se izjasni o optužnici.

A ona se, kako izveštvaju američki mediji, vrti oko sume od 130.000 dolara koju je, kako tvrdi Trampov bivši advokat Majkel Koen u ulozi svedoka, njegov klijent za vreme kampanje za predsedničke izbore 2016. platio porno glumici Stormi Danijels da ne bi iscurelo u javnost da je sa njom imao seksualne odnose 2006. godine, nekoliko meseci nakon rođenja njegovog sina Barona.

Mito je isplaćivao Koen, a pravno gledano se Tramp ogrešio o zakon jer je novac koji je potrošen za podmićivanje jedna njegova firma deklarisala kao pravne troškove, a navodno je Tramp lično potpisao više čekova u visini od 35.000 dolara

"Lov na veštice“

Tramp će svakako učiniti sve da od suđenja napravi cirkus, da u javnosti stvori utisak da on nije optužen zato što je kršio zakon, već da je reč o političkom procesu. Novu kandidaturu za predsednika SAD ispred Republikanske partije, od koje ne odustje, najavio je mnogo pre početka ovog sudskog procesa, a svoje pristalice je pozvao da se u borbenim redovima sjate oko njega. Pozvao ih je tako bio i da "čuvaju Ameriku od izborne prevare“ kada je izgubio predsedničke izbore protiv Džoa Bajdena, pa su jurišali na Kongres i upali u njega, život je izgubilo petoro ljudi.

Tramp kaže da je na delu "lov na veštice“, da su se Demokrate okomile na njega jer je on taj koji zastupa interese običnih Amerikanaca. "Napadaju me jer se ja borim za vas“, poručio je "običnim“ Amerikancima, "pravim“ patriotama, nakon što je Velika porota potvrdila podizanje tužba protiv njega i tako, rekao je bivši predsednik, "zvanično pretvorila Ameriku u Treći svet.“

Pre današnjeg čitanja još uvek zapečaćene tužbe su pojedini prominentni republikanci pružili podršku Trampu. Republikanski predsedavajući Predstavničkog doma Kevin Mekarti je napisao na Tviteru da je tužilac Breg "instrumentalizovao naš sveti pravosdni sistem protiv Donalda Trampa.“ Potpredsednik SAD pod Trampom Majk Pens prosto je napisao "Skandal!“.

Njujork je spreman na suđenje

Njuroške vlasti su spremne na proteste Trampovih pristalica. Šef policije je podsetio, tek da se zna, da "nasilje i demoliranje ne spadaju u legitimno izražavenje mišljenja“.

"Njujork neće biti igralište za nedolične izlive besa“, izjavio je gradonačelnik Njujorka Erik Adams. Vandalizam i nasilje neće se tolerisati.

Trampovovi fanovi su najavili proteste na koje ih je pozvao njihov idol.

Oglasile se i Bela kuća da će "pomno pratiti“ dešavanja u Njujorku i biti spremna da reaguje, ukoliko bude bilo potrebno.

Bez TV prenosa u sudnici

Sudija Huan Merčan koji će saslušati Trampa izjavio je u ponedeljak kasno uveče da uprkos velikom nteresovanju javnosti, a u skladu sa sudskom praksom, prenos ročišta iz sudnice neće biti dozvoljen. Odobreno je prisustvo petoro fotografa kojima će biti dozvoljeno prisustvo u sudnici do trenutka kada ročište bude zvanično počelo.

Čitav događaj prate opsežne mere bezbednosti u Njujorku. Metalne ograde postavljene su oko Trampovog tornja i zgrade suda na Menhetnu. Policijske snage raspoređene su u okolini oba zdanja.

Suđenje Donaldu Trampu ima nemerljiv politički značaj za SAD. Za jedne ono je dokaz veličine Amerike i nezavisnog sudstva, potvrda da u zemlji koja sebe i dalje vidi kao lidera slobodnog sveta pred zakonom ama baš niko nije nedodirljiv, a za druge, Trampove pristalice, ono je upravo krunski dokaz da raznorazni liberali i komunisti uništavaju sve što je Amerikancima sveto, da instrumentalizuju čak i pravosuđe ne bi li se obračunali sa vođom pravih američkih patriota. U prvi plan će i ovom prilikom izbiti podeljenost američkog društva, koja je bila eskalirala, i od tada se ne smanjuje, nakon prve pobede Baraka Obame.