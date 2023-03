Velika porota izglasala optužnicu protiv Donalda Trampa: Mito zbog seks afere

Foto: AP Photo/Rebecca Blackwell

31. 3. 2023. / 8.37

Donad Tramp je prvi predsednik SAD protiv koga će posle isteka predsedničkog mandata biti podignuta optužnica. To je u četvrtak uveče potvrdilo Tužilaštvo na Menhetenu. Američki mediji izveštavaju da su Trampovi advokati obavešteni o tome da je Velika porota na Menhetenu utvrdila krivičnu odgovornost bivšeg američkog predsednika u slučaju potkupljivanja porono glumice Stormi Danijels 2016. godine i da sada treba utvrditi datum kada će optužnica biti zvanično podignuta. CBC očekuje da će to biti 4. aprila.

Detalji optužnice nisu poznati, ali se slučaj vrti oko sume od 130.000 dolara koju je, kako tvrdi Trampov bivši advokat Majkel Koen u ulozi svedoka, njegov klijent za vreme kampanje za predsedničke izbore 2016. platio Danijels da ne bi iscurelo u javnost da je sa njom imao seksualne odnose 2006. godine, nekoliko meseci nakon rođenja njegovog sina Barona. Za vreme prdsendičke kampanje, tvrdi Koen, Tramp je i bivšem modelu "Plejboja“ Karen Mekdugal platio 150.000 dolara.

Novac je isplaćivao Koen, a pravno gledano se Tramp ogrešio o zakon jer je novac koji je potrošen za podmićivanje jedna njegova firma deklarisala kao pravne troškove, a navodno je Tramp lično potpisao više čekova u visini od 35.000 dolara.

Falsifikovanje poslovne dokumentacije je prema zakonima države Njujork samo prekršaj. U slučaju Donalda Trampa optužnica je, međutim, proširena na falsifikovanje poslovne dokumentacije zarad počinjenja jednog drugog zločina – mahinacije sa finansiranjem izborne kampanje što se tretira kao krivično delo, a to bi bio slučaj ako se utvrdi da je Tramp davo novac Danijals da se to ne bi negativno odrazilo na nejegovu trku za predsednika. Kada je Koen osuđen 2018, sud je upravo to bio utvrdio. Postojale su sumnje i da je Danijls bila isplaćena od donacija za Trampovu kampanju.

U istražnom postupku po više tačaka koji je tužilac Menhetena Alvin Breg uporno godinama vodio protiv Trampa slučaj Stormi Danijels se dugo vremena tretirao kao sporedan.

Danijels, čije je građansko ime Setafni Kliford, je prema sopstvenom iskazu te 2006. godine imala seksualne odnose sa Donaldom Trampom, što je on uporno poricao. Upoznali su dok je njegova supruga Meelani bila trudna, a prema iskazu Danijels bili su u kontaktu nekoliko meseci.

Kada je prošle nedelje procurelo u javnost da bi mogla da bude podignuta optužnica protiv njega, Tramp je preko društvenih mreža pozivao svoje pristalice da ga brane od hapšenja i "zavere“ onih koji hoće da unište Ameriku, a on im smeta da ostavare svoje mračne planove pa zato hoće da ga uklone.

Sada je poručio, samo što su agencije objavile odluku Velike porote o podizanju optužnice: "Ovo je akt političkog progona i manipulacija izborima na najvišem istorijskom nivou".