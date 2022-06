Šta nije rekla Dijana Hrkalović: Slučaj inspektora Jovića

Partijski drugovi: Dijana Hrkalović i Vladimir Đukanović

Foto: Tanjug

20. 6. 2022. / 8.00

Kada je 2017. godine Veljko Velivuk bio osumnjičen da je ubio Vlastimira Miloševića, slučaj poznat kao "ubistvo na šinama, Dijana Hrkalović je naredila da se transkripti telefona Veljka Belivuka ne dostave tužilaštvu. To je bivša sekretarka Ministarstva unutrašnjih poslova priznala u svojoj ispovesti Objektivu.rs , pravdajuće se da je sve radila po usmenom nalogu tadašnjeg ministra policije, aktuelnog vojnog, Nebojše Stefanovića.

Međutim, službenu belešku o tome nije napisala, iako je, kaže, znala da to nije u skladu sa zakonom. Pred kamerama Objektiva, u kome radi i njen advokat, inače narodni poslanik Srpske napredne stranke i predsednik Skupštinskog odbora za pravosuđe Vladimir Đukanović, Hrkalovićeva nije samo priznala da je zataškavala istragu ubistva, već je obznanila i ko je njen jedini šef.

Objašnjavajući zašto je promenila advokata i pre nekoliko meseci za branioca angažovala partijskog druga Đukanovića, Dijana kaže da joj je smetalo što su njen proces prethodni branioci mogli da iskoriste za političku borbu protiv njene stranke koju, naglašava voli više od svega, i protiv njenog šefa, predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

U optužni predlog protiv Hrkalovićeve unet je i deo zapisnika o pretresanju Belivukovih telefona. U tom dokumentu se navodi da je, desetak dana pošto je Veljko Belivuk uhapšen, beogradska policija Službi za specijalne istražne metode poslala tri mobilna telefona. Svi telefoni su analizirani 14. februara 2017. godine, a podaci koji su bili u njima prebačeni su na dva DVD. Bivši načelnik Službe za specijalne i istražne metode Dejan Milenković, koji se tereti da je zloupotrebio službeni položaj zato što je radio po naređenju Hrkalovićeve, tužilaštvu je rekao: “Dijana Hrkalović je bila upoznata sa forenzikom, obradom forenzike i sadržaj telefona je njoj dostavljen u elektronskom obliku.”

Dijana Hrkalović tvrdi da je Stefanovićev motiv za zataškavanje što se u Belivukovim porukama i on spominje. Međutim, policajci koji su imali uvid u te poruke kažu da je istraga ometana zbog prepiske između Belivuka i policajca Nenada Vučkovića Vučka koji je i dalje pripadnik Žandarmerije. Kako izvor portala “Vremena” navodi, u porukama se najviše spominje upravo Hrkalovićeva, njena naređenja, navodno, Vučković prenosi Velji Nevolji.

U to vreme su Dijana i žandarm Vučković važili za veoma bliske saradnike, iako im to funkcije i pozicije nisu nalagale. Hrkalovićeva u svom “trenutku istine” Vučkovića nije ni spomenula. Izvor “Vremena” objašnjava da je kompromitujuće poruke pre forenzičara za telefone video i policajac koji je uhapsio Veljka Belivuka, inspektor Dejan Jović. Tada i kreće njegov sukob sa Dijanom Hrkalović. Biva opstruiran u radu, nešto kasnije stavljen “na mere” prisluškivanja i praćenja, te je decembra 2018. godine uhapšen za trgovinu uticajem zbog navodnog slučaja porodičnog nasilja. To je bio i povod da se udalji iz nekih od najozbiljnijih istraga ubistava u tom trenutku.

Jović je nedeljama kroz režimske tabloide blaćen i označavan kao saradnik "škaljaraca“. Iako ga je sud pravosnažno oslobodio, inspektor Jović nije vraćen na radno mesto u Odeljenju za suzbijanje krvnih i seksualnih delikata, već je prebačen u Upravu za strance. Prijateljima je, kako tvrde, govorio da strahuje za život i da sumnja da mu je sve “smestila” Hrkalovićeva.

Dejan Jović je jula 2020. godine preminuo od posledica korona virusa. O inspektoru Joviću pred objektivima Dijana Hrkalović nije rekla ni reč.

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com