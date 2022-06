Krunski svedok Dijana Hrkalović: Nebojša Stefanović je počinio oceubistvo

Napad kao najbolja odbrana: Dijana Hrkalović

19. 6. 2022. / 9.03

Bivša državna sekretarka MUP-a Dijana Hrkalović i sada već bivša "heroina srpske mafije“, kojoj je ukinut pritvor, skinuta nanogica pa može slobodno da se šeta Beogradom koji, doduše, ne sme da napusti, i daje intervjue za medije koje odabere njen advokat Vadimir Đukanović Đuka , obnovila je baražnu paljbu na bivšeg ministra policije Nebojšu Stefanovića.

Hrkalović je rekla da je aktuelni tehnički ministar odbrane Stefanović "ostvarivao neovlašćeni uvid u sadržaj telefonske komunikacije Vučića i članova njegove porodice, da je čitao transkripte njegovih razgovora njemu iza leđa, da nije preduzeo mere za kontraobaveštajnu zaštitu predsednika države, niti je obavestio BIA da oni preduzmu odgovarajuće mere.

A "tamo gde ima neovlašćenog prisluškivanja i čitanja tuđih komunikacija, tamo ima svega“, zaključila je Hrkalović i ocenila da je za nju to "oceubistvo“, jer je "Vučić izmislio Stefanovića" koji pre toga nije postojao na političkoj mapi.

I malo o sopstvenoj odgovornosti: nije, kaže, tada poznavala Aeksandra Vučića da ga pita da li ga je Stefanović obavestio "o tome i tome”.

I o Jovanjici: tu aferu su montirali “montažeri” Stefanović i Slobodan Milenković, ona misli da je to bilo u dogovoru sa stranim službama, a u sve su upleli "Andreja Vučića ni krivog ni dužnog".

Hrkalović tvrdi i da je Belivukov klan štitio Stefanović "lično“ i da je to radio dok Vučić nije saznao za to i dok ih nije sve “pomnožio sa nulom”, a kao indiciju za to navodi da Belivuk u svom iskazu nije spomenuo jedino Stefanovića.

"Konačno je došlo vreme da sud pita Stefanovića i za opstruisanje dokaza u slučaju ubistva na šinama, a ne mene ili neke druge nevine pojedince“, rekla je Hrkalović, te da je kucnuo čas da on, Stefanović, preuzme odgovornost za svoje postupke i kao njen bivši šef i "kao muškarac“, a ne da ona robija zbog "njegovih nedela.“

Sve u svemu, nekadašnja "heroina mafije“, kako su je bili prozvali režimski tabloidi, sada je predstavljena kao nevina žrtva kriminalnih radnji njenog bivšeg šefa Stefanovića, predsednikovom bratu Andreju Vučiću je, naravno, podmetnuta da veze sa Jovanjicom, a predsednik Vučić je čist kao suza i napadnut sa svih strana.

Sledi nastavak rijaliti obračuna unutar Srpske napredne stranke.

M.N./FoNet

