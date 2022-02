Sretenje 2022: Karađorđe, Vučić, Dodik i Džoni Dep

Vođe srpskog sveta: Milorad Dodik i Aleksandar Vučić

13. 2. 2022. / 12.50

Srbija i Republika Srpska (RS) već osam godina unazad zajednički obeležavaju važne datume, pa tako i Dan državnosti Republike Srbije koji se proslavlja 15. i 16. februara. Srpski član Predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik najavio je, kao i uvek, svoj dolazak, ali su ga zapadni ambasadori u Srbiji otkazali: smatraju da nemaju šta da traže pored čoveka koji je pod američkim sankcijama

U odbranu vernog saveznika sa one strane Drine stao je odmah Aleksandar Vučić. To je pogrešna reakcija predstavnika Evropske Unije, rekao je predsednik Srbije, i naglasio da mu “ne pada na pamet ni da razmatra” isključenje Republike Srpske iz svetkovine.

Dodik se već neko vreme nalazi pod sankcijama američkog Stejt Departmenta zbog “korupcijskih aktivnosti” i “kontinuirane pretnje stabilnosti i teritorijalnom integritetu BiH”. Njega, makar verbalno, sankcije nisu pogodile previše, pa ih je nakon donošenja proslavio uz stihove “metar moga sela, Amerika cela” i nastavio sa stavljanjem u izgled otcepljenja RS od BiH.

Bez obzira na drčnu reakciju Vučića i Dodika, situacija nije ni malo prijatna za srpski državni vrh. Ovo je već drugi put zaredom, da je zbog nekog Vučićevog poteza usledio promptni diplomatski odgovor zapadnih ambasada, to jest njihovih vlada, i do ni dva meseca do održavanja izbora 3. aprila. Pre nekoliko nedelja ambasade SAD, Velike Britanije i Nemačke u Beogradu su oštro protestovale zbog neprekidnih optužbi predstavnika vlasti da daju pare za nevladine organizacije sa ciljem da oslabe Vučića i podriju bezbednost Srbije.

Kako portal “Vremena” saznaje, za zapadne ambasade nije bio samo problem što je Dodik pod američkim sankcijama, već i što su na proslavu državnog praznika Republike Srbije zajednički zvanično pozive uputli Srbija i Republika Srpska.

Našao je Vučić brzo zamenu za zapadne ambasadore, pa će tako Zapad “predstavljati” pirat sa Kariba Džoni Dep, kome će biti dodeljena Zlatna medalja za zasluge za izuzetan doprinos u Srbiji, odnosno unapređenje lokalne umetničke zajednice.

Predsednik skupštine Ivica Dačić je negodovao da nije posao diplomata da se mešaju u unutrašnja pitanja Srbije.

Najavljeno je i da će na proslavi u Orašcu Vučić dodeliti orden i predsednici RS Željki Cvijanović.

Ove godine se obeležava 218 godina od pvog srpskog ustanka.

