Slučaj nuklearne inženjerke: Odložen otkaz do okončanja sudkog postupka

22. 7. 2023. / 8.37

Nuklearna inženjerka koja je pod nadimkom Mila Sila na društvenoj mreži Tviter kritikovala i komentarisala postupke vladajućih političara, pa dobila otkaz u Direktoratu za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost gde je radila godinama, objavila je da je otkaz odložen do okončanja sudskog postupka.

Danas me je moj advokat, a potom i kadrovska služba firme, obavestio da je inspekcija rada donela rešenje kojim se odlaže rešenje o mom otkazu do okončanja sudskog postupka. Rečeno mi je da u ponedeljak dodjem na posao, kao i da će me danas prijaviti. https://t.co/kMj2t5B9Bx — mila sila (@tetkinozlato) July 21, 2023

"Danas me je moj advokat, a potom i kadrovska služba firme, obavestio da je inspekcija rada donela rešenje kojim se odlaže rešenje o mom otkazu do okončanja sudskog postupka. Rečeno mi je da u ponedeljak dodjem na posao, kao i da će me danas prijaviti“, napisala je ona na društvenoj mreži tviter.

Podsetimo, nuklearna inženjerka se školovala u zemlji i usavršavala u inostranstvu, i radila duže od dve decenije u struci, međutim, vlast je rešila da i takve odbaci i progoni, ukoliko se usude da kritikuju vladajuću partiju – Srpsku naprednu stranku.

Pod nadimkom Mila Sila na društvenoj mreži Tviter kritikovala je i komentarisala postupke vladajućih političara, nikada pod punim imenom i prezimenom, nikada u radno vreme, nikada nije spomenula gde radi i šta je po zanimanju i nikada nije komentarisala instituciju u kojoj radi, pisalo je “Vreme” u junu.

