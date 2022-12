Severna Mitrovica: „Kurti nastavlja sa lovom na Srbe“

Ostavka: Srpski policajci demonstrativno skidaju uniforme kosovske policije

Foto: Tanjug/Kancelarija za KiM

16. 12. 2022. / 9.46

Direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković objavio je oko ponoći na Tviteru da novo hapšenje bivšeg pripadnika kosovoske policije srpske nacionalnosti pokazuje da premijer Kosova Aljbin Kurti nastavlja sa "lovom na Srbe", da ne želi da smiri tenzije i deeskalira situaciju.

"Novo hapšenjena KiM, i to bivšeg srpskog policajca Slađana Trajkovića, pokazuje da Kurti nastavlja lov na Srbe, ne želi da smiri tenzije i deeskalira situaciju! Kako se odjednom pojavljuju dokazi protiv Srba koji su napustili institucije, a nisu postojali dok su bili deo kosovskog sistema", napisao je Petković.

Žena uhapšenog Slađana Trajkovića Suzana rekla je za RTS da su joj u južnom delu Mitrovice rekli da je njen muž uhapšen, prebačen u Prištinu i da je optužen za "ratni zločin“.

"Nismo imali nikakvih informacija do 21.30. Mislim da se to desilo oko 18 časova. Nama su samo rekli da je uhapšen. Ja sam otišla u južni deo Mitrovice u region stanice, međutim, tamo su bili neljubazni. Otišla sam sa ćerkicom. Čekali smo više od sat vremena. Prvo su se izdrali, jedva su nas pustili da uđemo, a onda su nas izbacili napolje", kaže Suzana Trajković za RTS.

Rekla je i da su dobili informacije da je prebačen za Prištinu, da ne mogu da ga vide i da je optužen za ratne zločine i to nakon što je 23 godine radio za MUP.

Srbi sedmi dan istrajavaju na barikadama koje su postavili zbog hapšenja bivšeg policajca Dejana Pantića.

Vlada Srbije je u četvrtak uveče donela odluku da KFOR-u uputi zahtev u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN za povratak određenog broja srpskih vojnika i policajaca na KiM. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je odmah objasnio da KFOR to neće da prihvati, mada je na osnovu Rezolucije 1244 u obavezi da to učini, ali da zapadne zemlje ne haju za međunarodne ugovore koje su same potpisale.

M.N./FoNet/RTS