Aleksandar Vučić: Zahtev KFOR-u za povratak srpskih policajaca i vojnika na KiM

15. 12. 2022. / 21.48

Predsedik Srbije zna da će to biti odbijeno, ali se ipak zalagao za to, a Vlada jednoglasno usvojila, da Srbija na osnovu Rezolucije SB UN 1244 KFOR-u podnese zahtev za povratak određenog broja srpskih vojnika i policajaca na Kosovo i Metohiju.

Učiniće to još noćas u elektronskoj formi, rekao je na RTS-u, a sutra će na administrativnom prelazu, nije rekao kom, sa Kosovom biti predat i komandatu KFOR-a. A on je, tvrdi Vučić, na osnovu Rezolucije 1244 "u obavezi da to potvrdi“, ali to neće učiniti, i ako ga Rezolucija nedvosmisleno obavezuje da to učini.

Povratak do 1000 srpskih vojnika i policajaca bi, objašnjava Vučić, "doprineo miru i smanjivanju tenzija“, ali niko ne prepoznaje dobronamernost Srbije posvećene miru i smanjivanju tenzija i ne odaje priznanje njenom stremljenju da se poštuje međunarodna pravo.

Naprotiv, njemu, Vučiću, su neki zapadni stranci rekli, neće da ih imenuje, ali ima za to i svedoke, da potpisani međunarodni dokumenti važe za Srbiju, ali ne i za njih, otvoreno su mu to rekli.

Misli tu Vučić, a i pokazao je, to jest izvadio pred kamere, odgovarajuće papire: Povelju UN, Vojno-tehnički sporazum iz Kumanova, Briselski sporazum, Vašingtonski sporazum… koji za Srbiju važe, ali za druge ne važe.

Zna on da je podnošenje zahteva za povratak srpskih vojnika i policajaca "prst u oku onima koji misle da imaju pravo da odlučuju umesto nas“, ali oni, on, to čine zarad budućnosti, da ne bi neko jednog dana pitao zašto to nismo učinili.

Sve u svemu, Srbija i Srbi su u pravu, ali vlada pravo jačeg, a on, Vučić, oštro i otvorene sve što ima skreše u lice licemerima iz međunarodne zajednice, jer lažu i jer je groteskno to da oni njemu drže pradavanja o Povelji UN, a šta su oni uradili Srbiji i Srbima, zbog čega su život izgubili i "mala Milica i mala Bojana i mala Sanja“.

Rekao je Vučić i da nema povlačenja, nema novih pregovora dok ne bude bila formirana Zajednica srpskih opština, a on zna da neće biti formirana, iz čega bi se moglo zaključiti da zapravo nema dalje, ali ne i šta to znači, a to nije objasnio ni Vučić.

Požalio se predsednik i da šta god on uradio, biće kriv svima, i onim lažnim rodoljubima i onima koju su za nezavisnost Kosova.

Govorio je i o nedelima "onih drugih" kada su bili na vlasti (pre više od jedne decenije) i fantastičnim privrednim rezultatima pod njegovom vlašću.