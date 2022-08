Ruska nafta: Ko nam preti sankcijama

Da li nas predsednik plaši: Benzinska pumpa u Srbiji

23. 8. 2022. / 12.46

Obraćajući se naciji u nedelju , revoltiran što je na političkoj sceni Srbije glavno pitanje održavanje Europrajda u Beogradu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u pola rečenice rekao da će Srbija bit od 1. novembra pod sankcijama za naftu.

Odgovarajući na novinarsko pitanje, rekao je da je pitanje o Europrajdu postavljeno “da ne bismo pričali o tome šta ćemo sa strujom, šta ćemo sa naftom, od prog novembra nema više ruske nafte za nas, mi smo pod sankijama.”

Iako su pojedini mediji kao glavnu vest sa obraćanja preneli upravo to da će Srbija biti od 1. novembra pod sankcijama, dodatno objašnjenje vlasti u Srbiji šta to znači još uvek nije stiglo. Ko Srbiji i zašto uvodi sankcije građani još uvek mogu samo da nagađaju.

Pretpostavlja se da se predsednik Srbije referisao na šesti paket sankcija Evropske unije Ruskoj Federaciji, u kojoj su se države članice obavezale da će prekinuti uvoz ruske nafte, ali i izvoz u treće zemlje poput Srbije. Taj paket usvojen je u maju, a tada je dat rok državama članicama od šest meseci da prilagode svoje tržište, pronađu alternativna rešenja i prilagode za sprovođenje sankcija. Rok dat u šestom paketu ističe 1. novembra. Pošto su evropski partneri ključni za prodaju ruske nafte u svetu, veruje se da će ova mera značajno oslabiti ekonomsku moć Rusije.

Za Srbiju to znači da Naftna industrija Srbije (NIS) neće moći od prvog novembra da doprema rusku sirovu naftu preko Jadranskog naftovoda JANAF-a, jer se sankcijama zabranjuje snadbevanje preko bilo koje luke, morskim putem.

Međutim, NIS se već u ovom trenutku ne snadbeva se većinski ruskom naftom, već koristi drugu naftu poput iračke. Ruska nafta čini oko 16 posto ukupne potrošnje tog energenta u zemlji, a osim iz Iraka Srbija se naftom snadbeva i iz Kazahstana, Irana i Norveške.

Stručnjaci veruju da su predsednikove reči još jedno dizanje panike, jer za Srbiju problem nije nabavka nafte već gasa. Nafte će kažu biti, samo je pitanje po kojoj ceni.

Do rata u Ukrajini, NIS je otprilike jednu trećinu svojih potreba za sirovom naftom dopremao tankerima iz Rusije do luke Omišalj u Hrvatskoj, odakle je poreko JANAF-a, kojim upravlja Hrvatska, nafta stizala do rafinerije u Pančevu.

