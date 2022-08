Aleksandar Vučić: Srbima na Kosovu se sprema pogrom i progon

Ne shvatate koliko je situacija ozbiljna: Aleksandar Vučić

Foto: Vladimir Sporčić/Tanjug

21. 8. 2022. / 15.14

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je građanima Srbije u nedelju u 13.30 časova u još jednom obraćanju naciji podneo izveštaj o dijalogu između Beograda i Prištine koji je zapeo u ćorsokak.

Prvo se kratko osvrnuo na istoriju od Kumanovskog sporazuma koji je potpisan 1999. i od koga počinje "progon 200.000 Srba, od kojih su mnogi ubijeni, a srpske svetinje razorene“. Osvrnuo se i na Rezoluciju UN 1244 koja definiše kosovsku "autonomiju i samoupravu“.

Ispričao je Vučić kako su Albanci "rušili krstove i spaljivali manastire“ i ironično primetio da su time, valjda, u očima Zapada bili "ispunjeni standardi za proglađenje nezavisnosti“.

Želeo je Vučić da ljudi shvate da je u toku "borba za opstanak našeg naroda“, podsetio na "pogrom Srba iz Kosovskog pomoravlja, Štrpca, Gračanice…“, a sada hoće da proteraju Srbe sa severa Kosova.

Briselska agenda i "albansko čedo“

Obavestio je Vučić auditorijum, koji je u prenosu uživo na nekolicini televizija sa nacionalnom frekvencijom pratio "najvažnije Vučićevo obraćanje ikada“, da su išli u Brisel da "sačuvaju mir, izbegnu sveopštu osudu Zapada da Srbiju ne bi optužili za agresiju i ugrožavanje bezbednosti i da obezbede opstanak srpskog naroda na Kosovu“.

Zaključak, što se tiče ishoda pregovora njega sa premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem: Priština nije htela nikakav kompromis, sve su odbili, a "mi nemamo više kud“, saterani smo u ćošak.

Ali: "Neće postojati izbegličke kolone, mi ćemo sprečiti pogrom i progon našeg življa“, ako to već NATO neće, a možda neće, mada bi morao, jer Priština vuče jednostrane poteze uz podršku Kvinte "koja uvek stane uz njihovo albansko čedo“.

Kvinta podržava jednostrane poteze Prištine

Objasnio je vučić narodu da Kurti hoće da natera Srbe koji žive na Kosovu da na svoje automobile stave registarske tablice na kojima piše RKS – Republika Kosovo, i neće ni da čuju (kao opareni su skočili na taj predlog) da se koriste statusno nezavsne tablice na kojima piše KS- Kosovo, bez "republika“.

Jer "jedino im je stalo do toga da uniše život Srba na Kosovu i Metohiji“, jedii cilj im je "mučenje i proterivanje našeg naroda“ i da izbrišu svako postojanje države Srbije na Kosovu.

A što se tiče "ulazno/izlaznih“ dokumenata, Srbe sa prebivalištem na Kosovu koji neće da pristanu da im se izdaju lični dokumenti lažne države Kosovo, njima hoće da izdaju vize na 90 dana sa kojima onda mogu da žive na svojoj dedovini.

A Kvinta (SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo, Nemačka, Francuska i Italija) ih u tome podržaavaju i narod mora to da razume. "Samo hoću da shvatite u kakvoj smo situaciji“, rekao je Vučić.

Šta hoće Kurti

A Kurti hoće da se priča o nekakvom "generalnom sporazumu“, to jest da se Srbija i Kosovo međusobno priznaju i da se Kosovu omogući da postane član međunarodnih organizacija, a hoće i da se "ponovo razmatra“ sporazum o formiranju Zajednice srpskih opština.

"I baš njih briga“, kazao je Vučić, "što mi smatramo da Kosovo nije nezavisno“.

Šta ne radi NATO

Objasnio je Vučić da je na osnovu potpisanih sporazuma Priština obavezna da traži odobrenje i od NATO-a ali i od srpskih gradonačelnika ako hoće da pošaje policiju na sever Kosova. A oni su bezbroj puta slali specijalce na sever Kosova i nisu pitali srpske gradonačelnike za dozvolu.

Obratio se NATO-u i rekao da je njihov posao da spreče da ta "banda prelazi reku Ibar“, a da su za NATO umesto toga problematične barikade.

Rekao je Vučić i da su obavestili ljude o "listama za likvidaciju“ koje je sastavio "prištinski režim“, a koje "odobravaju i neke strane službe“.

I onda opet: jedino što žele, Kurti i kompanija, je da "ukinu srpsku državu i postojanje srpskog naroda“, na Kosovu, i Metohiji.

A Srbi od njega, Vučića, traže garantije da neće doživeti pogrom, a on, Vučić, im tu svesrdno garantuje, neće Srbija sa njim na čelu to nikada dozvoliti, a oni koji to tumače kao pretnju su "lažovi“.

Vučić nije rekao šta bi Srbija, bez NATO-a, preduzela na Kosovu ukoliko bi Srbi zaista bili fizički ugroženi.

A ukoliko se "ne prekine sa pogromom“ Srbi će izaći iz svih kosovskih institucija, i iz policije, i to bi bila "potpuna razgradnje Briselskog sporazuma“.

Europrajd

Na pitanje televizije Tanjug koje je odskakalo od dramatičnog objašnjenja predsednika države da se Srbima na Kosovu spremaju "pogrom i progon“, a nekima i odstrel, da li će se Europrajd održati ili ne, Vučić je ljutito odgovorio da kako ih nije sramota da u ovakvoj situaciji, dok se on, država, bori za opstanak srpkog življa na Kosovu i da ne dođe do pogroma, pitaju o održavanju nekog tamo Europrajda.

"Ne ceni“ on nikoga, "odvratni“, "grozni“ su mu svi oni, i jedni i drugi, koji u ovakvoj istorijskoj situaciji, kada Srbima na Kosovu preti isrebljenje, potežu održavanje Eurprajda.

I: "Ne razumete vi dovoljno ozbiljnost situacije i da smo na ivici provalije“. A da li će biti održan, Europrajd, ili ne, saopštiće već. Možda na nekom drugom obraćanju naciji.