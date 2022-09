Russia Today sluti rat na Kosovu: Za mesec, tri, godinu dana

4. 9. 2022. / 15.37

Ruska TV kuća Russia Today emitovala je dokumentarnu emisiju "Srbija: Znaci rata; Oštra budućnost kosovskog konflikta" (Serbia: Signs of War; The stark future of the Kosovo conflict). Autor je Vyacheslav Guz, a producenti su RT, ANO, TV Novosti. Odjavne špice nema, pa se ne zna da li je emisija samostalna produkcija ili je rezultat saradnje.

Emisija počinje kadrovima iz tri ruska televizijska informativna programa o barikadama na administrativnoj granici između Srbije i Kosova na Merdaru 31. jula, i zatim razgovorom sa građanima koji na graničnom prelazu menjaju stikere na automobilskim tablicama. Njihove izjave: "dok se mi ne budemo s našom vojskom i policijom vratili, stavljaćemo ih (stikere), kad se budemo vratili, nećemo“, i "to je poniženje vlasti u Beogradu“ su teme koje će biti razvijene u emisiji pomoću dokumentarnog materijala i izjava sagovornika.

Emisija je pravljena kao privid objektivnog izveštavanja i analiziranja teme, ali je u stvari ratno-huškačka propaganda poput nama poznatih iz Miloševićevog vremena.

Ovo nije analiza situacije na Kosovu, ovo je emisija s tezom da je rat na pomolu, da je rat rešenje problema srpskog naroda na Kosovu, pa čak s porukom srpskoj vlasti da je njena reakcija po tom putanju neprimereno uzdržana.

Osim nekoliko rečenica na kraju Feđe Dimovića pevača i producenta "Beogradskog sindikata“, koji smatra da su i Albanci nahuškani i da "će moći da žive sa nama u okviru Republike Srbije“, i koji se nada da neće biti rata, u skoro 26 minuta emisije nema ni jedne jedine reči niti snimka koji ne govore ili sugerišu potencijalni rat na Kosovu. Na kraju krajeva, čak i ta poslednja rečenica emisije, ukazujući na ličnu nadu pojedinca upućuje na opasnost od rata.

U emisiji se kaže, ali bez uporišta slikom i tonom, da Marko Jakšić iz Patriotskog pokreta sa KiM naslućuje da će pucnji, u smislu rata, početi za "mesec, tri, ili godinu dana“.

Sagovornici emisije su ekstremni predsednik Srpske desnice Miša Vacić, i Damnjan Knežević osnivač takozvanih "Narodnih patrola“.

“Kao što Rusija uspeva da denacificira, demilitarizira i oslobodi ruski svet, tako i mi Srbi imamo pravo, kroz specijalne operacije, da stvorimo srpski svet koji će koji će živeti u miru i slobodi”, poruka je Miše Vacića u ovoj emisiji.

Kao i: “Vreme je da se pitanje Kosova reši kako je Rusija uradila s Krimom”.

Paramilicijskoj formaciji, takozvanim "Narodnim patrolama“ dat je veliki prostor, opisani su kao patrioti koji će odbraniti srpski narod od svakog ko ga po njihovom mišljenju ugrožava, pa i od migranata. RT je provela sa njima jednu noć u Subotici i zabeležila njihovu raciju na migrante.

“Nećemo ostaviti ni jedno dete, makar ono žvjelo u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, na Kosovu. Dužnost naše generacije je da osiguramo da niko ne bude ostavljen, niko zaboravljen. Mnogo ratnih veterana je sa nama, mnogo ljudi koji su prošli Siriju, Ukrajinu, bombardiranje 1999”, kaže za RT Damjan Knežević, osnivač formacije "Narodna patrola“, u posebno snimljenom razgovoru čini se u Beogradu.

Posebno je istaknuta njegova kritika prema vlastima Srbije. Smatra da je “puno ljudi postavljeno na pozicije, a da su naklonjeni Zapadu.“

Jedan od sagovornika u emisiji je i ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko. Govorio je o potrebi da se u Srbiji otvori vojna baza, kako bi se napravila "protivteža američkoj, odnosno NATO bazi Bondstil, na Kosovu“, i objasnio da zvanična Moskva traži, ali ne insistira ili nameće vlastima Srbije otvaranje svoje vojne baze.

Harčenko je za RT naveo i tri razloga za konflikt: Zapad gura Srbiju ka uvođenju antiruskih sankcija, Srbija je prinuđena da prizna Kosovo, i Srbiji preti prekid snabdevanja jeftinim plinom.

RT je život Srba na Kosovu poredio sa Srbims u Hrvatskoj u vreme Oluje i taj deo priče ilustrovao sa snimcima izbeglica devedesetih. Pokazani su i snimci NATO bombardovanja Jugoslavije, i uništenih srpskih svetinja na Kosovu od strane albanskih ekstremista.

Montriran je i izjava patrijarha Porfirija o “kristalnoj noći u Zadru” i delovi govora Aleksandra Vučića u Novom Sadu povodom obeležavanja Oluje, u kojima on najavljuje da će se Srbija navodno suprotstaviti NATO-u i Zapadu, jer “više nemamo kud”. Navedena je i izjava predsednika Vučića da "Srbi više neće da budu taoci bilo čiji, preduzimaće mere da sačuvaju sebe, svoj narod, i svoju državu Srbiju“. Citirani su, dakle, oni stavovi, oni delovi izjava, koji podržavaju tezu da je rat na Kosovu neminovan, potreban, i da je blizu.

Produkcijski, emisija je pravljena po ukusu sadašnjeg evropskog i američkog gledaoca. Režirana je i montirana dinamično i atraktivno, poput emisija CNN-a i ostalih zapadnih televizija. (Rusija u raznim sferama podražava zapad protiv koga agituje – Mek Donalds nisu zamenili nekim svojim specijalitetom, nego prodaju hamburgere samo pod drugim imenom.)

Ima se utisak da emisija nije pravljena za gledaoce Rusije, već Srbije. I to ne samo produkciono. Birani su slika i tekst koji su poznati srpskom narodu i koji će ovde ciljano izazvati emociju potrebnu da se narod pokrene u pravcu koji neko drugi želi.

Ovog jula nezvanično je javljeno da Russi Today planira da otvori studio u Beogradu.

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com