Reakcije na pokret Dveri: Da objasne šta je čisti srpski genom

Fpto: Tanjug

28. 11. 2022. / 16.23

Izjava pokreta "Dveri“ da vantelesna oplodnja sa doniranim reproduktivnim materijalom iz Španije i Danske zahteva posebnu moralno-etičku procenu zato što mešanje genetičkog materijala "može uticati na promenu genoma budućih naraštaja“, bila je neopisiv autogol.

U želji da istaknu svoju misiju čuvara "naših verskih i tradicionalnih vrednosti“, Dveri su zašle su u nacizam, a javnost ih je zdušno osudila.

Jelena Begović, ministarka tehnološkog razvoja i inovacija pozvala je Dveri da objasne "kako izgleda čisti srpski genom. I lepota Balkana jeste veliki diverzitet gena i zato volimo da se hvalimo kako smo mi u Srbiji lepi i različiti. I to je dobro i sa stanovišta principa koji vladaju u prirodi, jer kada se ukrštaju iste genetike to dovodi do slabljenja i nestanka vrste Biodiverzitet o kome takođe svi pričaju nije samo diverzitet organizama već i gena. To omogućava opstanak jedne vrste.“

"Sram vas bilo“, napisala je premijerka Ana Brnabići podsetila da "svako od nas zna nekoga da je išao u inostranstvo na veštačku oplodnju ili se sprema da ide, da se potucao po raznim gradovima od Praga, Soluna, Skoplja, Atine, jer veštačka oplodnja do sada nije mogla da se radi u Srbiji.“

Dragan Šutanovac, nekadašnji ministar odbrane pita "ako ovo nije fašizam, šta je onda? U prvih 10 meseci 25 žena ubijeno u porodičnom nasilju, možda baš i treba da se menja genom“.

Nebojša Stefanović, bivši potpredsednik Vlade Srbije ocenio je da ovaj zahtev Dveri "predstavlja otvoreno širenje nacistickih ideja i, kao takvo, mora biti sankcionisano. Umesto da ove odluke dobiju podršku svih, pa i opozicije, jer su duboko humane i rešavaju jedan od najvecih problema današnje Srbije, mi od Boška Obradovića slušamo nakazne ideje o genetskom, ranom i nacionalnom čistunstvu“.

Pevačicu Seku Aleksić koja je dugo čekala na potomstvo, ovo saopštenje je posebno uznemirilo pa se pridružila osudama javnosti i političara i tvitovala:

"Uvrediste sve ljude koji se na ovaj način bore za potomstvo, sram vas bilo. Ko ste vi da odlučujete i donosite mišljenja? Kao čoveka, majku, ljudsko biće, ne kamen, ne stenu, ne zdanje, plaše me i brinu ovakve izjave. Njima se huška sve ono loše u čoveku, potpiruje mržnja, potpiruje tuga i očaj i bes svih onih parova koji se godinama bore za potomstvo.“

Iz Lige socijaldemokrata Vojvodine naveli su da Dveri "šire opasne teze koje su građani Evrope na svojoj koži u toku nacističkog ludila u Drugom svetskom ratu“. Oni su zatražili od ministarke zdravlja Danice Grujičić da reaguje.

Stranka slobode i pravde (SSP) izjavu Dveri ocenjuje kao "odraz primitivizma i nepriznavanja nauke, a u političkom smislu to su stavovi svojstveni rasizmu. Ako se ovo prećuti, ovakvi i slični njima uskoro će saopštiti da nisu dobri Srbi i Srpkinje oni koji se venčaju sa pripadnicima bilo kog drugog naroda. Porodice nastale u mešovitim brakovima i njihova deca postaće legitimne mete ekstremista“, upozorila je SSP.

"Sve to nema nikakve veze sa politikom već isključivo sa zdravim razumom, i obaveza je svih da brane i odbrane društvo od takvih lažnih patriota i njihovih anticivilizacijskih stavova“, poručuju iz Stranke slobode i pravde.

Pokret Dveri, odnosno njihov lider Boško Obradović, međutim, ne posustaje. Poručio je "da, kad nekog istovremeno napadnu Ana Brnabić, Nenad Čanak, Dragan Šutanovac i Dragan Đilas, onda zna da je na pravom putu“, i pozvao vlast "da napravi javnu raspravu na temu veštačke oplodnje“.

Dveri ostaju pri stavu da najnovija inicijativa ima za pravi cilj razvoj surogat materinstva u Srbiji, komercijalizaciju trudnoće i zaobilazni, protivzakoniti način da gej parovi usvajaju decu mimo svih zakona države Srbije, "kao što je to prva uradila Brnabić". Vlasti se ne može ništa verovati pa ni kad rade nešto naizgled plemenito i "uvoze” donorski reproduktivni materijal iz inostranstva za potrebe veštačke oplodnje, a zapravo ekstraprofita njima bliskih firmi, naglasio je Obradović i zapitao zašto Srbija nema domaću banku reproduktivnog materijala i zašto nije povedena kampanja da se poveća broj domaćih donora reproduktivnog materijala već se "uvozi” iz inostranstva?

Inače, u Srbiji je u Klinici za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra 2019. godine otvorena prva banka reproduktivnih ćelija, a parovi će upravo preko ove klinike moći da ‘naruče’ spermatozoide ili jajne ćelije iz inostranstva.

Tada je direktor ove klinike prof. Aleksandar Stefanović rekao da "nažalost, i pored velikog truda, i pored medijske kampanje, nije bilo dovoljno svesti i dovoljno donora koji bi bili voljni da doniraju svoje ćelije da bi drugi parovi koji nemaju svoje adekvatne polne ćelije mogli da ostvare potomstvo“, te da će zato biti uspostavljena saradnja sa bankama reproduktivnih ćelija u inostranstvu.

Od 10. decembra u Srbiji će o trošku države biti moguća vantelesna oplodnja i doniranim ćelijama uvezenim iz inostranstva.

Do sada, u Srbiji nije mogla da se radi vantelesna oplodnja sa doniranim reproduktivnim materijalom ni o trošku države, ni kod parova koji su sami plaćali postupak, a od 10. decembra moći će u oba slučaja da se uveze donirani materijal i da se celokupan postupak vantelesne oplodnje obavlja u Srbiji.

S.Ć./Fonet/Danas/Blic

