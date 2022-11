Vantelesna oplodnja: O trošku države i sa uvezenim jajnim ćelijama

Foto: Wikipedia.org

Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević Škodrić rekla je za RTS da do sada u Srbiji nije mogla da se radi vantelesna oplodnja sa doniranim reproduktivnim materijalom ni o trošku države, ni kod parova koji su sami plaćali postupak, od 10. decembra moći će u oba slučaja da se uveze donirani materijal i da se celokupan postupak vantelesne oplodnje obavlja u Srbiji.

Objasnila je da će pravo na postupak o trošku države imati sve žene do 45 godina i to u sledećim situacijama: one koje imaju partenra ali ne mogu iz svojih jajnih ćelija da postanu majke; one koje imaju partnera do 45 godina, ali čiji partner ne može da ima decu, tačnije ima dijagnozu azospermije; žene do 45 godina koje nemaju partnera a žele da se ostvare kao majke.

"Razmišljali smo i o onima koji su započeli proceduru u inostranstvu, dakle u drugim zemljama i koji su platili paket – nikada se ne uvozi jedna jajna ćelija, već paket od nekoliko jajnih ćelija. Oni će moći taj postupak da nastave u Srbiji i troškove transporta će platiti takođe Republika Srbija", navela je Radojević Škodrić.

Potpisan ugovor sa bankom jajnih ćelija u Španij

Celokupan postupak vantelesne oplodnje zajedno sa doniranim ćelijama i transportom košta oko 7.000 evra, a sve će tetroškove maksimalno šest pokušaja će snositi država "u slučajevima koji ispunjavaju kriterijume“. Onima koji ne ispunjavaju kriterijume i sami žele da plate biće omogućen uvoz i obavljanje postupka u Srbiji.

Do sada je Srbija potpisala ugovor sa bankom u Španiji, a Radojević Škodrić kaže da će biti uvrštene sve evropske banke koje dozvoljavaju izvoz – Italija, Španija, Grčka i skadinavske zemlje.

Budući roditelji će i dalje moći da biraju u kojoj klinici žele da rade vantelesnu oplodnju, kao i iz koje banke će biti uvezen donirani materijal.

Procedura preko e-uprave

Kako bi se olakšala procedura, preko e-Uprave biće pokrenuta aplikacija koja je uvezala sve institucije – od referentne banke, za sada imamo jednu referentnu banku u Kliničkom centru Srbije, a do kraja godine biće uvrštena i referentna banka u Narodnom frontu i sve privatne laboratorije koje ispunjavaju stručne kriterijume.

"I Ministarstvo zdravlja i RFZO su preko te aplikacije uvezani, tako da sami korisnici ništa neće raditi, a preko aplikacije će u svakom momentu moći da vide u kom statusu se nalazi njihov zahtev", naglasila je Radojević Škodrić.

Na saglasnost će se čekati maksimalno pet dana, a celokupan uvoz će obavljati referentna laboratorija. Korisnicima preostaje da u klinici u kojoj rade vantelesnu oplodnju na odgovarajućem obrascu navedu svoju krvnu grupu, visina, težinu…

Sami će moći će da biraju donora kako bi njihovo buduće potomstvo što više ličilo na njih".

Sterilitet u Srbije je počeo da se posmatra kao nacionalni problem.

