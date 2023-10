“Razobličavanje laži Aljbina Kurtija” 

Foto: Tanjug

Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević i načelnik Generalštaba Milan Mojsilović obratili su se javnosti na konferenciji za medije povodom situacije na Kosovu i Metohiji i optužbi koje stižu iz Prištine.

Vučević je poručio da Vojska Srbije (VS) nije pogazila Rezoluciju 1244 i Vojno-tehnički sporazum iz Kumanova. Mojisilović je rekao da nije bilo povećanja borbene gotovosti VS već samo pojačanih aktivnosti u Kopnenoj zoni bezbednosti.

Milan Radoičić nije bio na vojnim vežbama na Pasuljanskim livadama

Posebno je istaknuto da Milan Radoičić nije bio na vojnim vežbama na Pasuljanskim livadama.

“Nije ispalio nijedan metak i nijednu granatu, niti prisustvovao bilo kakvim aktivnostima. U par navrata prethodnih godina, pozivan je na vežbe, ali se na iste nije odazivao, a šta Radoičić radi na privatnom imanju, nije stvar Vojske Srbije", rekao je Mojsilović.

Mojsilović se osvrnuo i na saopštenje iz Vašingtona i Brisela koje se, kako je rekao, odnosi na prekomerno angažovanje vojske Srbije u zahvatu administrativne linije.

"U navedenom saopštenju izražen je visok nivo zabrinutosti brojnim stanjem tehnike i ljudstva Vojske Srbije koja je angažovana u zahvatu administrativne linije i na pravcima koj iizvode sa teritroije Kosova i Metohije u centralni deo Republike Srbije", istakao je Mojsilović.

Mojsilović se osvrnuo i na optužbe iz Prištine.

"Što se tiče optužbi da smo obučavali teroriste, naglašavam da je VS snažna organizacija koja ne trpi malverzacije i laži. Vređaju intelekt optužbe da je VS planirala upad na Kosovo i Metohiju. Sa vojničke tačke gledišta deluje totalno van operativne logike da nekih 30 ljudi i angažovanih 4.500 pripadnika ima tu snagu. Ja 37 godina nosim uniformu. Smatram sebe za čoveka koji ima određeno vojno iskustvo. Ako mene pitate, i 14.000 pripadnika je malo za tako složen zadatak. Ja sam naravno spreman da transparentno sa vama podelim informacije koje se odnose na obuku rezervnog sastava. Planska i organizovana obuka rezervnog sastanka kojoj podležu svi građani od 18 do 60 godina, sprovodi se planski i organizovano i u skladu je sa zakonima", rekao je on.

Kako je rekao, iz vojničkog ugla, smatra da su svi komentari na brojnu veličinu angažovanih snaga Vojske Srbije u poslednjih deset dana totalno nepotrebni.

Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević i načelnik Generalštaba Milan Mojsilović nisu odgovarali na novinarska pitanja.

Petković – Bojan Mijailović hladnokrvno ubijen

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković je danas ponovio ono što je i prethodnih dana saopštavao o tome da su dvojica Srba ubijeni pošto su se predali, premda sada spominjući da su bili ranjeni i bespomoćni, spomenuvši i tonsku izjavu moduliranog glasa "zaštićenog svedoka“, koju je Pink juče u više navrata puštao "na zahtev gledalaca“, i prikazujući fotografiju ubijenog B.M. sa lica mesta.

Iako je kazao da je fotografija "osetljivog sadržaja“, prikazao ju je, dodajući da imaju saglasnost porodice da to učine, i izgovarajući puno ime ubijenog mladića.

On je rekao je da su na osnovu te fotografije patolozi utvrdili da je ulazna rana u predelu levog kapka, a izlazna sa desne strane glave, što govori da je ubijen dok je ležao na leđima i dodao da je egzekucija izvršena "anfas".

Petković kaže da kosovska policija nije dozvolila Euleksovim istražiteljima da učestvuje u istrazi onoga što se dogodilo u Banjskoj, jer nije želela da se sazna kako su dva Srbina, Bojan Mijailović i Igor Milenković, hladnokrvno ubijena.

Prema njegovim rečima, vidi se da je desna noga Mijailovića u nepravilnom položaju.

On je prvo ranjen tako što je pogođen u noge, a onda je izvršena egzekucija, kaže Petković.

Napominje da je u redovima kosovskih policajaca bilo plaćenih ubica i ističe da je pitanje obdukcije ključno.

"U odgovoru Euleksa Beogradu kažu da je obdukcija obavljena 26. septembra, a na smrtovnici piše da je obavljena 25. septembra. Neko ovde ozbiljno laže i zato je važno da vidimo izveštaj. Mnogo je laži Aljbina Kurtija, lagali su i o broju ljudi u Banjskoj – 30, 40, sada 90, pa da je policajac stradao u unakrsnoj vatri, a sada da je stradao od eksploziva. Mnogo nelogičnosti ukazuju da Priština lažira činjenicu i zato je jasno zašto je Euleks odbijen da prisustvuje istrazi“, kaže Petković.

On je rekao i da se, prema podacima iz četiri opštine, oko 11 odsto Srba sa Severa već se iselilo sa Severa i otišlo u centralnu Srbiju.

