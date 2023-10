TV Pink objavio izjavu neimenovanog svedoka iz Banjske

Ovih dana u Banjskoj

Foto: AP

1. 10. 2023. / 22.21

Večeras, na samom početku emisije "Hit Tvit“ televizije "Pink“, voditeljka Verica Bradić je najavila da će "ekskluzivno“ prikazati izjavu neimenovanog svedoka događaja u selu Banjska na severu Kosova od 24. septembra

U toj izjavi se čulo da su kosovski specijalci Bojana Mijailovića, koji je bio ranjen, ubili iz neposredne blizine, iako više nije mogao da se kreće, niti je imao oružje.

Tek što su večerašnji gosti emisije Goran Petronijević advokat Milana Radičića, Milorad Vučelić glavni i odgovorni urednik "Večernjih novosti“ i Dalibor Jeftić potpredsednik Srpske liste, prozborili koju rečenicu, Verica Bradić ih je prekinula objavom da gledaoci traže da se snimak ponovi, što je i učinjeno.

Na snimku se čuo izmenjeni muški glas:

"Dana 24. septembra zadesio sam se u selu Banjska, gde sam se sreo sa grupom naših ljudi u uniformama. Prišao sam kod njih i pitao je l potrebna neka pomoć. Nisam znao o čemu se radi, rekao sam da znam ovaj teren, je l’ treba nešto da vam se pomogne. Odjednom je počela da puca na nas kosovska policija. Mislio sam da niko živ neće da se izvuče, znači pucali su iz svega i svačega iz svega i svačega".

Nastavio je: "Pucali su na nas sa svih strana, znači nisam uopšte znao šta se događa. Rekao sam da znam ovaj put, tamo može da se beži, krenuo sam da bežim, za mnom je krenuo i Bojan Mijailović. Tako trčeći kroz šumu putem jurila nas je grupa kosovskih policajaca koja je pucala za nama. Bez ikakvog upozorenja, stoj, stani… Bili smo bez pušaka, bez ičega. I još nekih par metara pogodili su i njega i mene. On je pao na put nije više mogao da beži, a ja sam skočio pod put malo da se sklonim. I tako kad sam se podigao da vidim šta je i kako je video sam da su njemu prišli grupa policajaca i sa neke neposredne blizine od dva metra pucali su u njega. Ja sam se tu još par sekundi zadržao, video sam da mi je život u opasnosti, krenuo sam da bežim i oni su me opet primetili, nastavili su da pucaju za mnom. Ja sam znajući te puteve uspeo da se izvučem do nekog potoka i dalje šta je više bilo ja stvarno ne znam".

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ranije danas je najavio da Srbija poseduje dokaze o "zverskom ubijanju najmanje jednog Srbina“ u Banjskoj 24. septembra.

Rekao je i da će sve otkriti u roku od 24 sata, pa verovatno i zašto je Pink danas objavio ovaj snimak.

Inače, Kosovski ministar unutrašnjih poslova je danas, odgovarajući na pitanja novinara, rekao da kosovska policija ne poseduje snimke na kojima se vidi kako su trojica Srba ubijena.

S.Ć./B92/Danas