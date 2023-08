Prosvetari primili manje plate preko leta

Pixabay/12019

10. 8. 2023. / 15.23

Redakciji N1 proteklih dana javljali su se nastavnici navodeći da su primili prvi deo plate za jul mesec koji je – znatno umanjen, piše N1.

Prema navodima Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, ovo umanjenje ide od oko 4.000 dinara, pa čak do 10.000 dinara. Razlog je – način obračuna zarade tokom godišnjeg odmora i neisplaćivanje prekonormnog rada za vreme kada nema nastave.

"Po zanimanju sam nastavnik istorije u jednoj osnovnoj školi u Beogradu. Zaposleni u prosveti su 7. avgusta primili prvi deo zarade za jul mesec 2023. Plata je poprilično umanjena za korišćenje godišnjeg odmora koje je odredilo Ministarstvo prosvete.

To umanjenje nas očekuje i u drugom delu plate za jul koji će biti isplaćen 21. avgusta. Problem je u tome što smo dobili vrlo neprecizno objašnjenje da je to tako jer se uzima prosek prethodnih dvanaest meseci, plus se oduzima prekonormni rad i nakanada za starešinstvo koja iznosi četiri procenata“, navela je nastavnica koja se obratila redakciji N1.

