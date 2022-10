Propao otkup knjiga: Izdavači i biblioteke su kolateralna šteta

Sajam je potisnuo otkup knjiga: jedan od štandova

Pre dvadesetak dana Ministarstvo kulture i informisanja raspustilo je komisiju Konkursa za otkup knjiga uz kratko objašnjenje da je otkriven sukob interesa, i da je izabrana nova.

Ministarstvo nije objasnilo kakav je to sukob interesa, ni kako je otkriven, ni kako je moguće da se tako nešto desi, kao ni kakva je sudbina unapred rezervisanog novca iz budžeta za otkup knjiga. Nije rečeno ni da li su odluke prve komisije poništene pa će ova nova sve da radi ispočetka, niti do kad će to da traje.

Bibliotekari i izdavači su rekli da to znači da ove godine neće biti otkupa knjiga. Da se to još nikad nije desilo, ni u vreme veće ekonomske krize, i da je to skandal. Rekli su i da se zbog ponašanja Ministarstva osećaju poniženo.

Nekako sve do promene te komisije bilo je nade da će bibliotekari i izdavači do kraja godine dobiti knjige i novac koji im sleduju. Ali, s obzirom da je potrebno dva meseca od momenta donošenja Rešenja Ministarstava o završenom otkupu do uplate novca odnosno slanja knjiga, a da je kraj rada nove komisije neizvestan, jasno je da od otkupa ove godine neće biti ništa.

Činjenica da se nakon pomenute objave o ukidanju prve i imenovanju druge komisije Ministarstvo više ni reč nije reklo o otkupu knjiga, zainteresovani akteri ovog slučaja su se potrudili da saznaju zašto im do godilo sve što im se dogodilo.

Ispostavilo se da je knjiga Luke Mičete, člana komisije, prijavljena za otkup, da ju je komisija odobrila i čak označila zvezdicom, što znači da je na spisku knjiga za koje komisija smatra da treba da se nađu u svakoj biblioteci Srbije.

(Objašnjenje: komisija pravi dva spiska. Na jednom su knjige koje biblioteke same biraju, a na drugom su one koje obavezno uzimaju sve biblioteke, bez obzira da li im trebaju ili ne. Zvezdica izdavaču znači sigurni i najveći dobitak.)

I, ko je kriv? Greška je što je Ministarstvo izabralo komisiju sa sukobom interesa, ili što nije znalo za to. Ne zna se šta je gore od te dve varijante. Greška je što niko iz komisije nije reagovao, ako ne pre, a ono u momentu kad je Mičetina knjiga došla na red za glasanje. I naravno, greška je što Luka Mičeta i njegov izdavač nisu opomenuli Ministarstvo da i njihova knjiga konkuriše za otkup, te da njenom autoru nikako nije mesto u komisiji.

Grešku je otkrio neko treći, izvan i Ministarstva i komisije, iz nekih svojih ličnih razloga ali to je za jednu drugu priču i neke druge okolnosti.

Trenutno je izdavačima aktuelan oktobarski Sajam knjiga. Nije ga bilo dve godine i razumljivo je da su ga se uželeli. Govorili su da ove godine gotovo sigurno neće učestvovati zato što im nije stigao novac od otkupa knjiga, pa nemaju za sajamski štand. Sajam knjiga je najavljen u utorak, i nekako već dan-dva nakon toga se ispostavilo da neće moći da učestvuje samo njih nekolicina. I to je naravno lepa vest, govori između ostalog i da se knjige kupuju te da izdavači mogu da posluju bez pomoći države.

Ukratko, država je opet izvrdala.

