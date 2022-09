Izdavači: Ministarstvo kulture zaboravilo na otkup knjiga

Čitaoci hoće nove naslove: Sajam knjiga u Beogradu

Foto: Clio

14. 9. 2022. / 19.02

Vrlo je moguće da ove godine neće biti otkupa knjiga za biblioteke. To u prevodu znači da će izdavači ostati bez značajnog prihoda, a biblioteke bez knjiga kojim obnavljaju fond.

Novac iz budžeta je odavno odvojen za tu namenu, i sve je bilo u redu dok nije zapelo u Ministarstvu kulture i informisanja.

Mesec i po dana nakon što je završen i poslednji element procesa otkupa, Ministarstvo kulture nije donelo Rešenje o dodeli sredstava izdavačima i distributerima po Konkursu za otkup publikacija za biblioteke za 2022. godinu.

Udruženje profesionalnih izdavača Srbije (UPIS) je zbog toga danas uputilo pismo Ministarstvu kulture kojim ih poziva da hitno izvrše svoju obavezu.

Pomenuta procedura izbora knjiga za otkup je dvostepena. Kad Ministarstvo objavi konkurs, izdavači šalju predloge svojih izdanja, stručna komisija ih bira, i svoj izbor prosledi bibliotekama. Biblioteke zatim procenjuju koliko komada kog naslova im treba, šalju taj spisak Ministarstvu, i Ministarstvo donosi Rešenje na osnovu kog izdavačima prosleđuje novac za knjige koje je otkupilo od njih kako bi ih poslalo bibliotekama.

Ministarstvo je ove godine raspisalo konkurs za otkup knjiga 4. maja, u vreme kada bi otkup već trebalo da bude završen – kako piše u današnjem pismu UPIS. Odluke Komisije za otkup knjiga objavljene su u julu na sajtu Narodne biblioteke Srbije, dok su biblioteke do 29. jula izabrale knjige s liste predloženih naslova.

Jedino Ministarstvo nije ispunilo svoju obavezu. Zašto? Nezvanični odgovor je da se čeka nova Vlada.

Potrebno je dva meseca da prođe od izdavanja Rešenja Ministarstva do uplate novca. To znači, da čak i kad bi Ministarstvo sutra objavilo to Rešenje, novac bi bio uplaćen izdavačima polovinom novembra. Dakle ne bi stigao pre Sajma knjiga, koji za svakog izdavača podrazumeva priličan izdatak.

Ministarstvo kulture je kasnije danas, nakon reakcije UPIS-a, objavilo na svom sajtu da je "imenovalo novu komisiju u cilju ispunjenja regularnosti i zakonitosti čitavog postupka, a imajući u vidu neophodnost poštovanja odredaba Zakona o sprečavanju korupcije, koje se odnose na sukob interesa imenovanih članova komisije, budući da su članovi komisije imali obavezu da potpišu izjavu da nisu u sukobu interesa, što nije učinjeno.“

Zašto su tu neregularnost uočili i uklonili tek sad, nije objašnjeno.

Međutim, malo je verovatno da će ova promena rešiti stvar. Realna situacija, koja podrazumeva početak rada nove Vlade, ukazuje da će se pre završiti ova kalendarska godina nego što će izdavači dobiti svoj novac, a biblioteke svoje knjige.

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com