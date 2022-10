Portret savremenika – Dragan J. Vučićević: “Informer”, tabloid za moćne

Foto: Zoran Žestić/Tanjug

6. 10. 2022. / 8.37

Od trenutka kada je izašao sa Fakulteta političkih nauka na kome je studirao novinarstvo, Dragan J. Vučićević pokušava da bude najbolji, da se o njemu priča i, najvažnije, da mu se prizna da je najbolji u tome što radi. Međutim, njegova dosadašnja karijera mu to ne omogućava, nije ga dotle dovela; naprotiv, iz godine u godinu on pomera granicu na dole, zakopavajući se sve dublje u talog svega suprotnog od onoga šta je i šta bi trebalo da bude novinarstvo. Ima svedoke da je učio novinarstvo, ima i diplomu, ali očigledno nije naučio, a pokazao je i da škola ne pomaže ako osoba nema ljudskog dostojanstva i integriteta. Kao u svakom poslu.

“Bruka profesije” je titula kojom su ga kolege nagradile nekoliko puta u vreme dok je nekadašnji magazin “Status” organizovao anketu u svim redakcijama, u kojoj su novinari sami glasali za ono što vredi i ono što ne vredi u njihovoj branši. Kolege su ga odbacile više puta, pa je i on sam to prihvatio i dohvatio se moćnih, odlučivši da će kada krene da pravi svoje novine, one biti uvek vezane za osobu koja mu se učini najmoćnijom ili bar najbogatijom. Zato danas ne treba da čudi kada se kaže da Vučićević ne priznaje odluke Saveta za štampu, tela koje su oformili novinari sami, odnosno udruženja novinara, da bi se kontrolisala primena etičkog kodeksa u novinarstvu. Kao da im poručuje – da me niste šutnuli iz profesije, sada bih vas možda poštovao…

