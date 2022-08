Obraćanje naciji Aleksandra Vučića: Na čelu Vlade Brnabić ili Vučević

Da narod razume: Aleksandar Vučić

Foto: AP Photo/Darko Vojinovic

13. 8. 2022. / 9.41

U još jednom obraćanju naciji, ovog puta na TV Prva, predsednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić je u petak uveče ponovo govorio o svemu što mu u ovom trenutku leži na srcu.

O letovanju u Hrvatskoj

Rekao je Vučić, opet jednom, da on "dok je živ“ neće ići u Hrvatsku na more, a drugi Srbi neka vide šta će. On samo hoće da ode u Jasenovac i položi cvet, a to mu Hrvati nisu dozvolili.

Hoće on dobre odnose sa susedima, ali neće da zaboravi šta je bilo sa srpskim narodom u Drugom svetskom ratu i "šokiran“ je što u Beogradu nema ulice, niti spomenika posvećenog Jasenovačkim žrtvama.

Hrvati, kaže Vučić, prekrajaju istoriju, ljuti se Hrvatska zbog toga što Srbija obeležava zločin na Petrovačkoj cesti, jer želi da pokažu da je akcija "Oluja" bila "čista", a bila je zločinačka, ali Srbija će se odupreti hrvatskom istorijskom revizionizmu.

O dobrim odnosima sa svima

Rekao je predsednik Sbije i SNS-a, po ko zna koji put, i da će "Srbija da čuva svoju vojnu neutralnost“, da će da "gradi svoja savezništva“, da se neće stideti dobrih odnosa sa Rusijom, Kinom, SAD i EU“, to jest da će "sama da brine o sebi".

O 15 plata za vojnike i vojnom roku

Rekao je Vučić i da će vojnicima u Srbiji plate biti povećane oko 25 odsto od 1. januara 2023. godine, pa će tako oni, izračunao je predsednik za one kojima matematika ne ide, "koji imaju danas 60.000 dinara“ imati oko 75.000 dinara“, a to je, naglasio je, "na godišnjem nivou tri plate više, kao 15 plata da prime danas".

Cilj je, objašnjava, da se ovim povećanjima prihoda motivišu ljudi da rade u vojsci i pojašnjava sitiaciju: "Imamo slabu popunjenost prve i druge brigade. Beograd i Vojvodina nam u tom smislu ne postoje, nama Vojsku čini jug Srbije, imate treću i četvrtu brigadu od Vranja do Kraljeva, to vam je Vojska Srbije". Ali očekuje "strašan bum u Vojsci" – posle povećanja plata.

Što se obaveznog vojnog roka tiče, on smatra da bi trebalo da traje tri meseca ili 100 dana.

Uzgred budi rečeno, i penzije će biti povećene između tačno, u decimalu da ne bi bilo nikakve zabune, 19,3 i 20,2 odsto.

Valja očekivati da će se sve ovo baš ovaku naći u ekspozeu nove/novog premjerke/premijera.

O dijaligu sa Prištinom

Nije Vučić optimističan, već realističan u pogledu sastanka sa premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem u Briselu 18. avgusta. Ali mu je cilj je da se sačuva mir i da se ne dogodi da se neko "na traktorima i u kolonama vraća u Srbiju“, jer to je, pogrom Srba, nije to Presednik ovog puta baš tako rekao, ali je to jasno iz svih njegovih izjava, zapravo krajnji cilj Kurtija.

O predsedniku Vlade

A onda ono, što su svi željno iščekivali: mogući kandidati za premijera iz Srpske napredne stranke su dosadašnji gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i aktuelna premijerka Ana Brnabić. Njih dvoje se, dakle, našlo u najužem izboru predsednika SNS-a, a ko će biti, to će naciji u nekom narednom obraćanju reći kada se bude obračunao sa Kurtijem u Briselu.

I negde pred kraj skromno: on će o sastavu Vlade Srbije da "razmišlja i dalje", ali o tome odlučuje stranka.

M.N./FoNet

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com