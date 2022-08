Uloga plaže u formiranju vlade: Zašto pravi naprednjak ne sme u Rovinj

Predsednnička dokolica: Ana Brnabić i Aleksandar Vučić

Foto: Tanjug/Instagram

12. 8. 2022. / 7.57

Koliko je bizaran javni život u Srbiji, svjedoči i da je ljetovanje u Hrvatskoj užarena politička tema. Ako ste naprednjak i boravite u Istri, ubuduće možete razgovarati sa Vladimirom Đukanovićem Đukom samo preko advokata. A ukoliko pretendirate na ministarsku fotelju ili bi da je zadržite, bolje vam je da vas niko ne vidi u Umagu. Zapravo – ni na kakvom odmoru, bilo kada i bilo gdje, pogotovo ne u Hrvatskoj.

Da li predsjednika Srbije toliko zabavlja kinjenje suradnika da se čak i Ana Brnabić mora pravdati zbog kuće na Pagu? Uživa li dok gleda ministre kako sopću po kancelarijama na plus četrdeset umjesto da sa porodicom šeću Stradunom ili plove između Kornata? I što li bi im sve rekao da sazna da su im kuhali i posluživali ih građani Srbije čiji broj u hrvatskim ugostiteljskim objektima raste iz godine u godinu?

Nešto tu Vučića jako veseli, neće biti da je sve samo zbog uskraćene posjete Jasenovcu. Nije on baš takav mrgud: onomad se "U plesu do snova“ na Pinku smijao od uha do uha sa partnerkama na podiju, a tu je i njegovo uživanje u biranim vinima, sportske i navijačke strasti, šah…

Naravno, Vučić nikome nije zabranio da ode u Poreč. Samo je rekao da neće na more, hoće u Jasenovac. No, nisu ministarski pretendenti blesavi, podjednako naprednjački koliko i vanstranački. Može li itko od njih sebi dozvoliti da se šefu države i partije odazove iz Lovrana? Također i da mu osvane fotografija sa mola na Braču u "Informeru“ ili "Srpskom telegrafu“?

Zato – kakva crna Pula, što fali Zlatiboru? Mora i da su u istom smislu kandidati za zamjenike direktora vodovoda po varošima prokuhali od premišljanja da li će ili neće otići na uplaćeno ljetovanje u Vodice. Možda da ipak skoknu do Halkidikija, uvijek mogu reći da je to zbog Hilandara… Po svoj prilici, na ovome i ni na čemu drugom temelji se svo Vučićevo veselje.

Riječ je o sljedećem: džihad predsjednika Srbije protiv ljetovanja partijskih ortaka u Hrvatskoj ima istu svrhu kao i stalno plašenje građana "Olujama“ na Kosovu ili sukobima sa narodima bivše Jugoslavije poput onih iz devedesetih godina prošlog vijeka. A to je stalno držanje u neizvjesnosti, kako bi on vazda bio u centru pažnje. Neće njemu cvrčci iz borove šume kvariti rejting.

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com