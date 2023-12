Novi v.d. direktora BIA: Čovek koji je preslušavao tajne snimke Vučićevih razgovora

Tomislav Radovanović, nekadašnji šef odeljenja za specijalne operacije MUP-a Srbije, sada na čelu BIA

7. 12. 2023. / 17.47

S kim je Predrag Koluvija nakon hapšenja razgovarao telefonom? To jedno je od ključnih pitanja u slučaju "Jovanjica“. I kakve to sada ima veze sa novoimenovanim v.d. direktora BIA Tomislavom Radovanovićem?

Idemo redom.

U tekstu Dimna zavesa oko Jovanjice izvor "Vremena" iz istrage, koji je insistirao na anonimnosti, je rekao da su on i njegove kolege više puta utvrdili da policajci koji su uhapsili vlasnika "Jovanjice“ Predraga Koluviju nisu kompromitovali njegov telefon, pisala je Jelena Zorić.

Obrazloženje: "Prvo, inspektori za borbu protiv droga nisu tehnološki obučeni da to mogu da urade. Drugo, više puta je utvrđeno da mahinacija sa telefonom nije bilo. Treće, tužilaštvo je u decembru, po prijavi Miloša Vučevića protiv braće Vučić, dodatno pregledalo Koluvijin telefon i utvrdilo da u njemu nema broja ni Andreja, ni njegovog brata Aleksandra Vučića. Da je neko hteo da predsednikovog brata poveže sa optuženim i da je narko-diler, bar bi, za početak, Andrejev telefonski broj uneo u imenik Koluvijinog telefona."

Na scenu stupa sadašnji v.d. direktora BIA

Ima ko se u policiji bavio telefonom, a i telefonskim razgovorima predsednika Vučića i njegove porodice. To je glavom i bradom bio načelnik Službe za specijalne istražne metode Uprave kriminalističke policije (UKP) Tomislav Radovanović.

On je u to vreme bio izjavio da je "ubeđen" da je u MUP-u postojala paralelna struktura "sa precizno odabranim ljudima" čiji je cilj bio, kako je rekao, da prikupljaju podatke o predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici.

"Ne mogu da odvojim slučaj ‘Jovanjica’ od prisluškivanja predsednika Srbije. Što se tiče prisluškivanih razgovora, mogu reći da nijedan nije inkriminišući i da ne postoji nijedan razlog za sumnju. Pošto iz prvog pokušaja nisu uspeli da diskredituju predsednika, prešli su na plan B i pokušali da Predraga Koluviju dovedu u vezi sa bratom predsednika Srbije", naveo je Radovanović.

Preslušavanje razgovora

Tadašnji načelnik Službe za specijalne istražne metode UKP tvrdio je i da je preslušao svih 1800 razgovora u kojima je predsednik Srbije navodno prisluškivan i kaže da nema nijednog sumnjivog.

Radovanović je rekao i da je grupa, formirana u vreme kada je resorni ministar bio Nebojša Stefanović, imala logističku i svaku drugu podršku "jedne zapadne obaveštajne službe", kao i da je uspostavila obaveštajnu mrežu kod "tajkuna" i organizovanih kriminalnih grupa.

Pročitajte još Dimna zavesa oko Jovanjice

"Ne mogu da kažem o kojoj je službi reč, ali je prelomna tačka verovatno put ministra Stefanovića u SAD u vezi sa predmetom ‘Gvantanamo’, koji je podrazumevao integraciju i resocijalizaciju dva lica iz te baze. Tada se sa određenim obaveštajnim strukturama SAD stupa u direktan kontakt, i verovatno je iz tih kontakata proistekla dalja saradnja", kazao je Radovanović u oktobru 2021. za TV Prva.

Šta je Radovanović prećutao?

Šta je tada prećutao Tomislav Radovanović, nekadašnji oficir za vezu u srpskoj ambasadi u Parizu, a potom zamenik načelnika Službe za specijalne istražne metode, koji je potom bio avanzovao u njenog načelnika? Nije rekao, kako tvrdi izvor novinara "Vremena", da je upravo on bio zadužen za predmet "Gvantanamo" u Srbiji. Upravo je on, već godinama, u direktnom kontaktu sa nekadašnjim zatvorenicima te američke vojne baze na Kubi koji žive u Srbiji i zadužen je za njihovu resocijalizaciju. Nije Radovanović spominjao, kako se govori u krugovima MUP-a Srbija, da je upravo on taj načelnik koji je početkom 2019. godine otišao u Vilu Bokeljka i predsedniku Vučiću odneo njegove prisluškivane razgovore.

Odakle mu?

Izvor iz MUP-a kaže: "Radovanović je učestvovao u prisluškivanju predsednika. Priznao je da je preslušao svih 1800 razgovora Vučića, a nije otkrio kako je baš on imao uvid u sve razgovore."

Ukoliko je to istina, Radovanović je onda počinio najmanje dve zloupotrebe službenog položaja – prisluškivao je predsednika i van službe iznosio snimke i transkripte tih razgovora.

Posle Radovanovićevog nastupa u medijima, potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić, koji često u javnosti govorio o slučaju "Jovanjica", napisao je na društvenim mrežama:

"Da li je istina da je Toma Radovanović bio jedan od ljudi koji su prisluškivali predsednika i lično Vučiću odneo snimke njegovih razgovora? Onda napredovao… Pokajnik ili ucenjivač?"

