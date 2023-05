Novi Sad: Novi napad na “Crni ovan” i CK13

Foto: Privatna arhiva

9. 5. 2023. / 12.09

Omladinski centar CK13 i "Crni ovan" sinoć su ponovo bili na meti organizovanih napadača, javlja 021.rs.

Napadi su se dogodili u noći pred obeležavanje 9. maja, Dana pobede nad fašizmom, a oba ova novosadska mesta zastupaju jasne antifašističke stavove i spadaju u malobrojna mesta alternativne kulture u Novom Sadu.

U napadu na Crni ovan, u pasažu Dunavske ulice, srušen je baštenski inventar preko kojeg je položena zastava Vojvodine. Sa zida Crne kuće, u Vojvode Bojovića, pocepan je baner.

I ranije su ova mesta bila na meti napada neofašista i pretpostavlja se da je i najnoviji napad organizovan kao provokacija i zastrašivanje pred obeležavanje Dana pobede.

O incidentima je obaveštena policija i postoje snimci napadača.

Vlasnik "Crnog ovna" Bojan Šovljanski kaže za 021.rs da je jasno ko stoji iza napada i da datum nije slučajno izabran i navodi da, iako je materijalna šteta mala, poruka je jasna, a to je širenje straha i teror.

Za pretodni napad, novosadsko javno tužilaštvo zatražilo je od suda da se napadačima na kafe bar "Crni ovan" izrekna samo mera zabrane prilaska objektu i oštećenima, a sud je to prihvatio.

Napad na ova mesti nisu retku, a kako je "Vreme“ u tekstu "Napadi na “Crnog ovna”: Isterivanje izdajničkih pedera iz srpskog bića" pisalo da u pitanju nije samo napad "ludaka“, već da ovaj klub koji je napadnut četvrti put, i ne samo on, smeta naprednjačkim vlastima, govori i činjenica da je nedavno bio i na meti skoro svih živih inspekcija, koje su očigledno želeli da ga zakatanče. To je, inače, poznata politika ove vlasti: ako se u nekom prostoru održavaju javni skupovi, kao što su se održavali u "Crnom ovnu“, na kojima se čuje kritička reč – inspekcije odmah krenu u akciju. A uz to se aktiviraju i nasilnici.

B.G./021.rs