Napad na „Crnog Ovna“: Počiniocima samo zabrana prilaska

18. 1. 2023. / 9.41

U Osnovnom tužilaštvu kažu da su 16. januara, uz prijavu za krivično delo nasilničko ponašanje, saslušani S. D. (22), D. A. (23) i M. G. (21) iz Novog Sada. Nakon saslušanja tužilaštvo nije zatražilo pritvor za osumnjičene, nego samo zabranu prilaska, objavio je portal 021.rs

"Osumnjičeni su saslušani na okolnosti navedenog krivičnog dela, te je ovo Tužilaštvo nakon saslušanja, a na osnovu prikupljenih dokaza i sagledavanja činjeničnog stanja, podnelo predlog za izricanje mere zabrane prilaženja predmetnom lokalu, te prilaženja, sastajanja ili komuniciranja sa oštećenima N. S. i B. Š.", kažu u Osnovnom javnom tužilaštvu.

U Osnovnom sudu kažu za 021.rs da je sudija za prethodni postupak prihvatio zahtev tužilaštva koje nije tražilo pritvor osumnjičenih.

Rešenjima sudije za prethodni postupak osumnjičenima su, kako je navedeno, "izrečene mere zabrane prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa određenim licima kao i obaveza javljanja svakog prvog u mesecu nadležnim policijskim ispostavama, uz zabranu posećivanja određenog mesta".

Prethodno je MUP saopštio kako se sumnja da su trojica počinioca nasilno ušla u lokal u centru Novog Sada razbivši staklo na ulaznim vratima, koje je lakše povredilo jednu osobu. Policija je navela i da je vlasnik lokala naknadno prijavio povrede koje ekipa Hitne pomoći nije mogla da potvrdi, zbog čega je upućen na dalju dijagnostiku.

Kod osumnjičenih je policija našla predmete koje su, kako se sumnja, koristili prilikom izvršenja krivičnog dela. Prema svedočenjima prisutnih, osumnjičeni su imali boksere, palice i mačetu, a na jaknama su imali više neonacističkih oznaka.

U trenutku napada, kod ulaza u lokal bila je i jedna trudnica koja je svedočila o ovom incidentu. Portal 021 podseća da ovo nije prvi napad na taj novosadski lokal koji je stecište antifašista i u kome se održavaju aktivistički seminari, humanitarne akcije i alternativni sajmovi.

Prethodno je "Vreme“ u tekstu Napadi na “Crnog ovna”: Isterivanje izdajničkih pedera iz srpskog bića pisalo da u pitanju nije samo napad "ludaka“, već da ovaj klub koji je napadnut četvrti put, i ne samo on, smeta naprednjačkim vlastima, govori i činjenica da je nedavno bio i na meti skoro svih živih inspekcija, koje su očigledno želeli da ga zakatanče. To je, inače, poznata politika ove vlasti: ako se u nekom prostoru održavaju javni skupovi, kao što su se održavali u "Crnom ovnu“, na kojima se čuje kritička reč – inspekcije odmah krenu u akciju. A uz to se aktiviraju i nasilnici.

M.N./FoNet/021.rs