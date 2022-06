Novi akter na političkom nebu: Pokret Zdravka Ponoša

Predsednik pokreta u nastajanju: Zdravko Ponoš

Foto: Bojan Stekić

17. 6. 2022. / 9.48

Predsednički kandidat koalicije "Ujedinjeni za pobedu Srbije" na izborima održanim 3. aprila Zdravko Ponoš rekao je da će politička organizacija koju osniva biti pokret, jer je lakše formirati pokret nego političku stranku.

"Ljudima je nekako prihvatljivije nešto što se zove pokret nego stranka, a sa stanovišta političkog angažmana i aktivizma nije toliko važno kako se zoveš, nego šta radiš", rekao je Ponoš za TV Nova S.

I dalje: orijentacija njegovog pokreta će biti zalaganje za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, ali "kad za to dođe vreme, kad oni budu imali apetit, a mi budemo u dobroj kondiciji za to".

Na pitanje da li su Sava Manojlović, Dejan Bodiroga i vladika Grigorije u njegovom timu, Ponoš je odgovorio da Manojlović nije, a za drugu dvojicu: "Ostali ljudi koji se pominju, to su ljudi sa kojima ja rado razgovaram, savetujem se, pomažu na neke od mogućih načina u ovoj situaciji", ali da tu još nema nikakvog članstva.

Bivši načelnik Generalšataba je na predsedničkim izborima održanim 3. aprila u neravnopravnim uslovima sa 18,40 odsto (698.497) glasova bio na drugom mestu iza Aleksandra Vučića koji je u prvom krugu pobedio sa osvojenih 58,58 odsto (2.224.555) glasova. Vučić nije prihvatio TV-duel sa Ponošem.

Nakon izbora koalicija "Ujedinjeni za pobedu Srbije“ se raspala.

“Građani Srbije treba da uzmu sudbinu u svoje ruke. To se radi na izborima. Reći ću im – ništa vi ne dugujete državi, država duguje vama. Nemojte da vam neko nešto uzima, mažući vam oči da ima pravo na to. Niko nema pravo da vam uzme mladost, niko nema pravo da vam otima kuću i njivu zbog litijuma, niko nema pravo da vam uzme penziju – to je vaše. Niko nema pravo da vam uzme budućnost. Kakva god vlast bila, imate pravo da uzmete stvari u svoje ruke. Država je vaše vlasništvo, a niste vi vlasništvo korumpirane i privatne države. I da vam uzeto nikad više niko ne vraća na kašičicu govoreći ‘ja sam ti dao’. Nisi mi ništa dao, nego si mi oteo”, rekao je Ponoš u intervjuu ta "Vreme“ pod naslovom Dostojan za predsednika u februaru ove godine.

M.N./FoNet

