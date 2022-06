Prepucavanje Vulina i Mihajlović: Malo za jedne, malo za druge

Zov Rusije: Aleksandar Vulin

Foto: Miloš Milivojević/Tanjug

9. 6. 2022. / 11.29

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin izjavio je u četvrtak da "nikad nije dobro da nam stranci određuju ko su nam gosti i ko su nam prijatelji.“

Vulin je naveo da je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov, za koga su evropske zemlje zatvorile svoje nebo pa u ponedeljak nije mogao da doleti u Begrad, u proteklim decenijama "na teškim mestima dokazao da je prijatelj Srbije“, a da su oni koji su onemogućili njegov dolazak svoje "prijateljstvo“ dokazali "bombardovanjem Srbije, priznanjem takozvanog Kosova, nesprovođenjem Briselskog sporazuma, zahtevima da napustimo Republiku Srpsku, ignorisanjem srpskih žrtava, učešćem u pokušajima da se sruši predsednik svih Srba Aleksandar Vučić".

I dalje: "Ako budemo birali prijatelje prema dnevnopolitičkim prilikama i ako dopustimo da nam stranci određuju kako i sa kime ćemo sarađivati, postavlja se pitanje šta je sledeće. Ukidanje izbora i imenovanje skupštine i vlade i napuštanje vojne neutralnosti?"

I onda još ono Vučićevo: Srbija nije ni ruska, ni američka, ni evropska, već "država svih njenih građana i samo njih i zato nikada neće biti dobro da nam prijatelj ne dođe, a da sila koja nam preti bude veća od vrednosti slobode koju branimo".

Rusija da zamoli Srbiju da joj uvede sankcije

Reagovao je Vulin po službenoj dužnosti na prezapadne stavove potpredsednice Vlade i ministarke energetike Zorane Mihajlović, baš kao što su se prethodno bili okomili na nju naprednjak i advokat Vladimir Đukanović Đuka i premijerka Ana Brnabić, zato što se bila usudila da da intervju za list "Nova“.

A Mihajlović im je odgovorila: "Kada vidim ko me napada i kritikuje, to je smešno". Za advokata Đuku je na TV Happy rekla da je on zloupotrebio državnu funkciju zarad privatnog biznisa, te da sve što on kaže nema nikakvu težinu.

A Vulin se našao prozvan zato što je za Juronjuz bila izjavila: “Najava posete Lavrova bila je komplikovana za Srbiju i za predsednika Aleksandra Vučića. Trudimo se da opstanemo u energetskom, finansijskom i političkom smislu u trenutku koji je zaista težak i mislim da nam je najmanje potrebno da se preko naših leđa rešavaju svetska pitanja".

I dalje, parajući Vulinove uši: "Stalno slušamo kako su Srbija i Rusija najveći prijatelji“, ali "ako su nam Rusi prijatelji, što govore da jesu, onda nije trebalo da planiraju tu posetu (Lavrova) u ovom trenutku“ i dovode Srbiju u nepriliku, već da prijateljski zamole Srbiju da Rusiji uvede sankcije i olkaša joj muke.

"Mislim da je dobro što ruski ministar sada nije došao u posetu Srbiji, i moramo da razmislimo o našem putu dalje, a Srbija se jasno opredelila za put ka Evropskoj uniji, što je rekao i predsednik Vučić“, kazala je Mihajlović.

M.N./FoNet

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com