Ko je direktor BIA, Vulin ili neko drugi?

29. 11. 2023. / 8.49

I dok se nakon oružanog sukoba u selu Banjska na Kosovu, Bezbednosno informativna agencija nije oglašavala, mada je bilo kritika kako je moguće da nije znala da se tako nešto sprema, na sumnje narodnog poslanika Đorđa Miketića da "država, naše institucije, BIA" stoje iza poslednjeg napada na njega, promntno je, kako to vole da kažu predstavnici vlasti, reagovala.

"Odmah po objavi gospodina Đorđa Miketića o postojanju njegove eksplicitne fotografije, Bezbednosno-informativna agencija je, u okviru svojih zakonskih ovlašćenja, tim povodom pokrenula istragu. Možemo da saopštimo da su eksperti Bezbednosno-informativne agencije utvrdili da je u pitanju samo isečak dužeg snimka za čiji nastanak BIA ne snosi nikakvu odgovornost“, navela je BIA u saopštenju.

Međutim, pitanje je ko danas vodi Bezbednosno informativna agencija, pošto je Aleksandar Vulin nedavno podneo ostavku na mesto direktora.

Na ovo je nedavno ukazala organizacije "Transparentnost Srbija". Prema svemu sudeći, Aleksandar Vulin je i dalje na mestu direktora Bezbednosno-informativne agencije (BIA).

Na osnovu člana 5. Zakona o BIA, radom Agencije "rukovodi direktor, koga postavlja i razrešava Vlada". Međutim, u dokumetima sa sednica Vlade Srbije o kadrovskim rešenjima nema odluke o razrešenju Vulina, niti o postavljanju novog direktora ili vršioca dužnosti.

Takođe, na sajtu BIA i dalje stoji da je Vulin direktor.

"Mislim da je savim jasno da na osnovu onoga što piše u Zakonu i na osnovu onoga što je poznato u odlukama Vlade Srbije koje se objavljuju u Službenom glasniku i na njihovom sajtu jeste da je Aleksandar Vulin u ponom kapacitetu direktor BIA. Ono što nije poznato jeste da li on taj posao zaista radi i da li dolazi u BIA i da li upravlja tom istituciom ili ne. Da li je faktično stanje drugačije od pravnog? Mi to ne znamo. Ako Aleksandar Vulin faktički ne obavlja te direktorske poslove, onda javnost nema na raposlaganju informaciju ko to čini umesto njega", kaže za portal "Vremena" Nemanja Nenadić, programski direktro organizacije Transparentnost Srbija.

Kako navodi Nenadić, o načinu postavljanja i razrešenja ne postoji ni jedna druga odredba u ovom zakonu, niti upućivanje na drugi propis. Usled toga bi Vulinu mandat mogao da prestane jedino kada Vlada Srbije donese takvo rešenje.

"Ovaj slučaj je obelodanio ozbiljne pravne praznine u Zakonu o BIA. Prva je to što u njemu nisu uopšte propisani uslovi za izbor direktora, ali ni razlozi za njegovo razrešenje, kao ni pravila o imenovanju vršioca dužnosti kada se za tim ukaže potreba", objašnjavaju Nenadić.

Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku izajvio je za N1 da razumem zašto Đorđe Miketić sumnja na službe bezbednosti jer je prethodnih 10 godina bilo potvrđenih slučajeva kada je BIA plasirala informacije u tabloide.

On podseća da je prethodni poverenik za informacije utvrdio da je slika zamenika tužioca Saše Ivanića dospela u javnost tako što je neko iz BIA pristupio bazi podataka i odao tu sliku u jednoj novini. Navodi i da je BIA dostavila tabloidu Informer podatke o uredniku KRIK-a Stevanu Dojčinoviću.

Narodni poslanik i predsednik gradskog odbora stranke Zajedno Đorđe Miketić dobio je pretnje objavljivanjem privatne fotografije, nedugo nakon što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na televiziji rekao da Miketić "zna šta ja znam“.

Petrović kaže da je to što se događa Miketiću poruka da svi oni koji se usuđuju da kritikuju vladajuću partiju mogu da se suoče sa ovakvom ili još gorom situacijom.

