Aleksandar Vulin: Tetkin berač paradajza u Jovanjici i drugi gafovi

Ne morate biti mnogo upućeni u politiku, pa da ocenite da je Aleksandar Vulin, direktor BIA i lider Pokreta Socijalista jedan od najznačajnijih saradnika Aleksandra Vučića, predsednika Srbije i doskorašnjeg predsednika SNS-a.

Takođe, malo je i Vučićevih saradnika koji o njemu govore s toliko pijeteta.

Vulinova politička karijera traje koja već tri decenije ispunjena je gafovima i izjavama koje su ostavljale bez teksta. Iz julske fazi, dok je još nosio dugu kosu, ostaće upamćena izjava nakon što je policija u zimu 1997. godine protiv demonstranta koristila vodene šmrkove.

"Zar je trebalo da ih polivaju toplom vodom?!“ bio je tada njegov komentar.

Iz tog perioda ostaće i izjava nakon gašenja RTV B92, kada su ga pitali da li zaista veruje da je uzrok gašenja to što je "kiša ušla u koaksioni kabl“ rekao: "Nisam neki vernik, ali ako je bog odlučio da pošalje kišu baš ta dva dana, onda je i poslao.“

Vučićeva baba i ustaše

Gotovo po pravili Vulin je u prvim linijama zaoštravanje retorike prema susednim državama, pogotovo kad je reč o Hrvatskoj.

Sijaset je njegovih izajva, ali jedna od najupečatljivijih glasi: "Vučića danas ne bi bio živ da su ustaše uspele da mu zakolju babu."

Tetka iz Kanada

KRIK je 2018. objavio priču o stanu ministra Vulina. Kako je pisao, Aleksandar Vulin, tada ministar odbrane, ne može da dokaže poreklo više od 200.000 evra kojima je kupio stan.

Agenciji za borbu protiv korupcije dao je neuverljivo objašnjenje da je novac pozajmio od suprugine tetke iz Kanade.

Na pitanje novinarke KRIK-a kako je uneo u Srbiju 205.000 evra pošto podaci o time ne postoji u Upravi carina, Vulin je rekao da je novac uneo iz više puta.

"Ko vam kaže da je uneto u jednom komadu? Ko vam kaže da nije preneto 9.000 po 9.000 po zakonu?“, rekao je Vulin tada.

Droga i ministarski automobil

Ostaće upamćen i slučaj vozila Ministarstva za rad u vreme kad ga je vodio Vulin, a koje je, kako su mediji pisali, služilo i za prodaju droga.

Rođeni brat tadašnjeg državnog sekretara u Ministarstvu za rad Aleksandra Jablanovića, Marko, uhapšen je zbog sumnje da diluje drogu. U trenutku privođenja on je bio u službenom automobilu ministarstva Aleksandra Vulina, pisao je "Blic".

Ministarstvo negiralo da je u automobilu pronađena droga.

Branje paradajza u Jovanjici

Nakon što je na plantaži Jovanjica pronađena velika količina marihuane, a njen vlasnik Predrag Koluvija uhapšen, javnost se brzo setila da je jedan od političara koji je tamo odlazio bi upravo Vulin.

Tada je kao ministar za rad i socijana pitanja, Aleksandar Vulin brao paradajz.

"Srbija ima stotine hiljada neobrađenih hektara, ovo je sve pokazatelj šta treba da radimo i kuda treba da idemo", govorio je Vulin.

Nakon što su ga podsetili na to da je bio na imanju Koluvije, odgovorio je:

"Ja sam te 2015. godine sa rukovodstvom Nacionalne službe za zapošljavanje došao u Jovanjicu jer smo dobili informaciju da ne samo tu, već u čitavoj poljoprivredi u okolini Beograda, nedostaje sezonskih radnika. Doveo sam tamo celo rukovodstvo Nacionalne službe za zapošljavanje da vide iz prve ruke kako žive i kako rade oni ljudi koje oni treba da zaposle. Što ta ološ ne optuži bratstvo manastira Hilandar koje je tog istog Kuloviju primilo u svoje bratstvo i dalo mu blagoslov da se njegovo preduzeće i imanje zove po imanju manastira Hilandar, to je Luka Jovanjica. Što ne kažete, ološu, to? Nije zgodno politički jer znate da bi narod odmah prozreo šta govorite, jer znate da bi narod odmah rekao "evo ih lažu", optužuju Hilandar! Hoće li Hilandar da optuže za trgovinu narkotika zato što je jedan čovek izneverio njihovo poverenje? Hoće li to da urade? Neće! – pričao je Vulin.

Rado viđen u Moskvi

U trenutku kad je Srbija jedna od retkih zemalja koja nije uvela sankcije Rusiji zbog napada na Ukrajinu i često pod pritiskom međunarodne zajednice zbog toga, Vulin je u martu ove godine kao direktor Bezbednosno-informativne agencije boravio u Moskvi na međunarodnoj bezbednosnoj konferenciji.

Sjedinjene Američke Države, koje su sada i uvele sankcije za Vulina, negodovale su zbog te posete.

Ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil naveo je da "ne bi trebalo iko da daje legitimitet ruskoj akciji tako što će sarađivati sa Kremljom kao da je sve u redu".

"Agresija Rusije protiv njenog mirnog suseda, Ukrajine, je nezakonita i nerazumna. Vladimir Putin je započeo ovaj brutalni rat. On može i treba odmah da ga prekine i zaustavi smrt i razaranja koja njegov rat čini", naveo je Hil za Radio Slobodna Evropa.