Godišnja konferencija Vučića: A od Predsednika 100 evra, 10.000, 20.000, 300.000 dinara

Vesti

Ponosan na ostvarene uspehe Vlade: Predsednik države Aleksandar Vučić na godišnjoj konferenciji za medije

Foto: Jadranka Ilić/Tanjug

30. 12. 2021. / 12.45

Kao u svakoj parlamentarnoj demokratiji, podrazumeva se zemlji sa najvišim rastom, i naš presednik je, pošto se slabo pojavljuje na televiziji, održao Godišnju konferenciju za štampu, koju su direktno prenosile sve televizije.

Predsednik je prvo pa reko, dobro veče, a onda reko da je dugo razmišljao kako da započne obraćanje, "koje bi trebalo da sumira prethodnu godinu i pruži horizonte razvoja“, da li da krene sa time koliki je BDP, koji projekti su ostvareni, no, odlučio se za drugačiji pristup, da govori o onome što je najvažnije, a to su deca i mali ljudi.

Pa reko da je stigla korona, "otkad smo je zapazili“, da smo izgubili mnogo ljudi, ali da smo zaboravili na mlade ljude, osnovce, srednjoškolce i studente, te da je mnogo manje dece rođeno, pa će svako prvo dete dobiti 300.000 dinara, a sledeća deca daleko više od toga. Pripremili i novu meru, sva lica od 16 godina, do 29 godina, 11 meseci i 30 dana, da bi pokazali pažnju, samo treba da se prijave, i 1. februara će dobiti po 100 evra, a to je oko milion i 50 hiljada lica… Još će svi medicinski radnici dobiti po 10.000 dinara, a 10. februara svi penzioneri po 20.000 dinara, a to je 2.930.000 ljudi.

Onda bilo da nam je rast u prošloj godini tačno 7,5 posto, to je najviše posle Irske, ali tamo to drugačije računaju, pa u poslednje dve godine imamo najviši rast u Evropi. Bilo još, i bilo da je dobio nekoliko pisama, da je razgovarao sa ljudima koji su organizovali proteste, i ima da kaže, sve sagledali, zamoliće da se odustane od minihidoelektrana, tako da ljudi mogu mirno da spavaju, sačuvaće reke…

Naglasio je i da je važan i predstojeći referendum, jer to nije nikakav politički i partijski referendum, već zbog evropske budućnosti, jer će to pomoći da imamo nezavisno pravosuđe i samostalno tužilaštvo, što do sada nismo imali, da se ponosimo nezavisnim pravosuđem i samostalnim tužilaštvom, jer to je veći stepen demokratije u zemlji…

Reko i koja mu najveća želja u 2022, da ga ne bi pitali, dugo nije išao na sportske manifestacije, nije bio na moru, nije bio na planini, eto, pred utakmicu sa Portugalijom je imao taj osećaj, i želja mu je da u drugoj polovini godine Srbija igra u polufinalu Svetskog prvenstva u fudbalu, kad možemo da imamo najveći rast, možemo i u polufinale.

Onda bila pitanja novinara, uobičajeno svi pitali iz glave, i Julija iz "Tanjuga“, i Rada iz "Jedinstva“, i Goca sa "Pinka“, jedino novinar "N1“, pročito pitanje, za koje predsednik reko da nije pitanje, nego politički traktat. Predsednik je zamolio da se skrati, mada on može da izdrži, pa je naveo da 13,5 sati nije napušt’o Skupštinu.

Najbolje pitanje, zna se, postavila Goca sa "Pinka“, koja pitala koje su tri stvari sa kojima se najviše ponosi, a koje tri sa kojima se ne ponosi. Predsednik bio spreman i za to teško pitanje, prvo što ponosan kako su se borili sa koronom, drugo izgradnjom infrastrukture, a treće dijalogom, i razgovorom sa ljudima, jer je važno da čuju ljude i odgovore na kritiku. Mnogo je više stvari sa kojima nije zadovoljan, a najviše nije zadovoljan sobom, iako je i ova godina protekla bez odmora, mora i planina…

Na kraju, nevezano sa ovim fascinantnim godišnjim obraćanjem, da se kaže da je "Istinomer“, na osnovu glasanja posetilaca sajta, za Laž godine proglasio izjavu predsednika "Ne gostujem često po televizijama“. Zato u novoj godini treba i to stabilizovati, da predsednika bude više na televiziji. U to ime da predsednik – koji pored Miće iz EPS-a, ima vazdan i na pretek raznih Mića – promeni ime u Mića, lep je ko Mića, pametan je ko Mića, izgleda ko Mića, a i laže ko poslednji Mića.

