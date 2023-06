Er Srbija: Koja su prava putnika ako im se otkaže let

Foto: Tanjug

20. 6. 2023. / 13.48

Nakon što je srpska avio kompanija Er Srbija otkazala niz letova u poslednjem trenutku, postavilo se pitanja koja su prava putnaka u takvim situacijam.

Na sajtu Er Srbije u odelju "Prava putnika" navedena su prava u slučaju uskraćivanja ukrcavanja u avion, ukidanja ili dužeg kašnjenja letova, kao i u slučaju premeštanja u nižu klasu prevoza protiv putnikove volje.

Ukidanje leta

Tako se navodi da će u slučaju da je let za koji ste potvrdili rezervaciju ukinut, Er Srbija će vam isplatiti naknadu na sledeći način: 250 evra za letove do 1.500 km, 400 evra za letove od 1.500 do 3.500 km, 600 evra za letove preko 3.500 kilometara.

Ukoliko vam ponude preusmeravanje vašeg putovanja do konačne destinacije putem alternativnog leta, ova nadoknada se može umanjiti za 50 odsto ukoliko vreme dolaska alternativnog leta ne prevazilazi planirano vreme dolaska prvobitno rezervisanog leta: za dva sata za letove do 1.500 km, za tri sata za letove između 1.500 km i 3.500 km, za četiri sata za letove preko 3.500 km.

Kako se na vodi na sajtu, putnici bi trebalo da pošalju zahtev za odštetu odeljenju Podrške putnicima koji se nalazi na stranici "Prava putnika".

Takođe se navode i situacije u kojam nadoknada neće biti isplaćenam, a to su:

– ukoliko ste obavešteni o ukidanju leta najmanje dve nedelje pre planiranog vremena polaska ili

– ukoliko ste obavešteni o ukidanju leta između dve nedelje i sedam dana pre planiranog vremena polaska i ponuđeno vam je preusmerenje koje vam omogućava da poletite ne više od dva sata pre planiranog vremena polaska i stignete na konačnu destinaciju manje od četiri sata posle planiranog vremena dolaska

– ukoliko ste obavešteni o ukidanju leta manje od sedam dana pre planiranog vremena polaska i ponuđeno vam je preusmerenje koje vam omogućava da poletite ne više od sat vremena pre planiranog vremena polaska i stignete na konačnu destinaciju manje od dva sata posle planiranog vremena dolaska

– ukoliko Kompanija Er Srbija može dokazati da su ukidanje leta izazvale izuzetne okolnosti koje se nisu mogle izbeći čak i da su preduzete sve razumne mere.

Kašnjenje leta

U slučaju da let kasni, putnicima se garantuju besplatne pogodnosti, ali i vraćanje novca ako je kašnjenje duže od pet sati

"Ukoliko vam je let odložen najmanje pet sati nakon planiranog vremena, za sve letove (do 1.500 km, između 1.500 km i 3.500 km, preko 3.500 km), imate pravo na nadoknadu u roku od sedam dana, pune cene karte po ceni po kojoj je kupljena, za deo ili delove putovanja koji nisu realizovani, i za deo ili delove koji su već realizovani ukoliko let više ne služi svrsi u pogledu vašeg prvobitnog putnog plana, zajedno sa, kad je to relevantno, povratnim letom do prve tačke polaska, u najkraćem mogućem roku", piše na sajtu srpskog avio-prevoznika.

U slučajevima kad će vreme polazak biti kasnije od planiranog vremena polaska: za dva ili više sati (za letove do 1.500 km) za tri ili više sati (za letove između 1.500 km i 3.500 km) i za četiri ili više sati (za letove preko 3.500 km) imaćete pravo na sledeće besplatne prednosti:

– besplatne obroke i osveženja u skladu sa vremenom čekanja.

– dva besplatna telefonska poziva, teleksa ili poruke putem faksa ili mejla.

Kad je očekivano vreme polaska najmanje dan nakon vremena polaska koje je prethodno najavljeno, Er Srbija navodi da će putnicima ponuditi:

– besplatan hotelski smeštaj u slučajevima kad je neophodan boravak tokom jedne ili više noći ili kad je potreban dodatan boravak u odnosu na nameravani.

– besplatan prevoz od/do aerodroma do/od mesta smeštaja (hotela ili nečeg drugog).

Takođe, putnici imaju pravo na nadoknadu i slučaju da im bude uskraćeno ukrcavanje usled prekomernog broja rezervacija.

