Er Srbija: Putnici će plaćati danak nemaru kompanije

AIR SERBIA: Nova kompanija, novi logo... Dizajn obeležja za Er Srbija osmislila je studentkinja grafičkog dizajna Tamara Maksimović iz Novog Sada. (Fotografije: Igor Salinger / Aermedia.com)

foto: Igor Salinger

20. 6. 2023. / 7.34

Komentarišući otkazivanja letova Er Srbije stručnjak za civilno vazduhoplovstvo Alen Šćuric je izrazio bojazan da će, ako kompanija sada ima ovakvih problema, u julu, kada se frekvencija povećava i kada su problemi na aerodromima još veći zbog više saobraćaja, biti još gore.

Šćuric je za N1 rekao da je Er Srbija otkazala 11 letova, tj. svaki sedmi, što je 14,3 odsto svih letova.

Pročitajte još Er Srbija: Ovo se nije desilo još od Drugog svetskog rata

"Ne slažem se sa izgovorom kompanije da postoje problemi na aerodromima vezani za manjak zaposlenih. Odgovorni u Er Srbiji su to znali i trebalo je da to uzmu u obzir. Nije trebalo da računaju da će avioni stići baš na dan kada su potpisali ugovor jer su znali da već godinu dana dolazi do kašnjenja u servisima", objasni je Šćuric i naglasio da su zbog toga opravdanja kompanije apsolutno neprihvatljiva.

Rekao je i da su otkazivanja i kašnjenja krenula od marta i da je to veoma loše po imidž kompanije, da izaziva i nezadovoljstvo kod putnika".

"Mogla je Er Srbja da otkaže na vreme neke letove, kaošto je Lufthanza otkazala 35.000 letova jer su nadležni videli videli da neće moći da ih sprovedu", kazao je Šćuric. " I Amerikan, Delta i Junajted su otkazali na hiljade letova zbog zbog istih problema, ali su reagovali na vreme, još u martu, aprilu. Er Srbija to nije uradila".

I.Đ./FoNet/N1