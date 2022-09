Danica Popović: Prodavac magle i njegove bubašvabe

Vučić je proglasio samovlašće u svakom pogledu: Danica Popović

Foto: Zoran Lončarević

16. 9. 2022. / 9.51

: Kakav bi trebalo da bude proces zaduživanja jedne države?

DANICA POPOVIĆ: Predsedniku države je po Ustavu to zabranjeno da radi, i on je prekršio taj Ustav po ko zna koji put, što bi verovatno bilo kažnjivo da je ovo uređena država. Mi više nismo ni poludemokratija, ovde može sve.

Izlišno je pitanje kako to treba da se radi, jer taj ko bi se to pitao nikad ne bi stavio Grčića za generalnog direktora EPS-a. Vučić je proglasio samovlašće u svakom pogledu, on odlučuje i koga će da zaposli i koga će da otpusti, koliko će para da uzme i da ih baci i, biće onako kako mu se ćefne. To je današnja Srbija.

Očigledno je da su te pare neophodne, ali sumnjam da je ta kamata od 3 odsto povlašćena. Referentna kamatna stopa u SAD je sada oko 2,5 odsto, što bi onda tri odsto bila povlašćena?

Vučić je rekao da mi sada ne možemo na tržištu da se zadužimo ni po kamati od 7,5 odsto.

To bi značilo da taj koji daje zajam smatra da dužnik skoro sigurno neće vratiti dug. Naš dug je ispod 60 odsto BDP-a tako da mislim da je ta priča jedna od onih prodavanja magli.

Postoji jedna knjiga profesora Harija Frankfurta, zove se “On Bullshit”, a koja upravo o tome govori. To je način govora, prodavanje magle koje nema za cilj ni da kaže istinu, ni da laže, nego samo da uveliča onog koji govori. Sa prodavcima magle vi ni ne znate da li je tačno to što je rekao i nebitno je da li je tačno, a i kad laže – nebitno je da li laže. Zato je užasno teško razgovarati o ekonomskim temama….

Pročitajte ceo intervju sa Danicom Popović u nedeljniku "Vreme“ od četvrtka (15. septembra)

Pretplatite se na digitalno izdanje

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com