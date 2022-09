Prodavac magle i njegove bubašvabe

Uostalom, predsednik sve može sam: on deli pare iz helikoptera, on nabavlja respiratore na polucrno i pobeđuje strane agente koji bi te respiratore hteli da otmu na aerodromu, on penzionerima deli vitaminske suplemente, on naređuje ceni goriva da ide u rikverc, on dovodi investitore i plaća ih javnim novcem, on zove Sinišu Malog da vidi ima li 9 miliona u budžetu za elektroenergetsku mrežu tamo negde u Sjenici; on je bio taj koji je prodavao Telekom, pa ga nije prodao, pa se kajao, pa je