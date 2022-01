Besciljna urbanistička ekspanzija: Svi centri Beograda

Vesti

Popločan do besmisla, ali ipak jedini pravi centar Beograda: Trg republike

Foto: Bojan Stekić

20. 1. 2022. / 9.43

Već dugo se "iščitava“ namera vlasti da u svom nakaradnom premeštanju "centra grada“ nastoji da autentični centar pretvori u muzejski deo glavnog grada, te mu postepeno ukida saobraćaj i otežava cirkulaciju gradskog krvotoka. Naročito u poslednje vreme, Beograd je i neosvetljen grad, sa prigušenom uličnom rasvetom ili sasvim zamračen . Za to vreme, nad glavama Beograđana bleštavi fluoroscentni snopovi svetla sa Kule Beograd presecaju nebo po celu noć, a Beograd na vodi nadaleko sija punom snagom.

"Izmeštanje centra grada u Beograd na vodi je naravno nemoguća misija i to je potpuno neostvarivo“, kaže za "Vreme“ arhitekta Dragoljub Bakić. "Oni sada prave te iluminacije da daju značaj tome što prave, međutim to će kroz vreme kao koncept da propada. Zato što je to pre svega pogrešan urbanizam, pogrešno mesto, pogrešna namena, pogrešan obim, pogledajte samo količinu tih kvadrata, to je sve pogrešno i ne može da uspe. Isto kao što su napravili Savski trg gde nema pešaka, pa je sad potpuna pustinja, jer gde idu ti pešaci kad nema železničke stanice? Ne idu nigde. To je sve besmislica za besmislicom.“

