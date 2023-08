Ambasador SAD na Kosovu: Oprezno sa licencom za MTS

Foto: Tanjug

16. 8. 2023. / 18.30

Američki ambasador na Kosovu Džefri Hovenijer upozorio je Kosovo da treba da bude oprezno kada je u pitanju oduzimanje licenci za rad, navodeći da su u toku razgovori oko rešenja situacije sa dozvolom srpskom telekomunikacionom operateru MTS.

MTS d.o.o. je kompanija osnovana na osnovu Briselskog sporazuma o telekomunikacijama u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije.

Vlada Kosova je početkom avgusta donela odluku da ukine licencu za nekoliko kompanija sa "protivustavnim dokumentima" za registraciju, među kojima je i MTS, ćerka firma Telekoma Srbije. Kao razlog za MTS naveden je "propust u dokumentaciji", odnosno da pasoš jednog od odgovornih lica nije skladu sa kosovskim propisima.

Na pitanje RSE kakav je stav američke ambasade oko odluke Vlade Kosova da srpskom telekomunikacionom operateru MTS oduzme dozvolu za rad, Hovenijer je na konferenciji za novinare rekao da se radi o "veoma osetljivom pitanju”.

"U slučaju bilo kog biznisa, čija licenca može da se oduzme, ohrabrujemo Vladu da preduzma takve radnje sa oprezom. Velika je stvar kada oduzmete licencu za rad", rekao je Hovenijer i pozvao Vladu Kosova da bude "veoma, veoma oprezna u akcijama koje preduzima".

Dodao je da je razumno što Vlada Kosova očekuje da preduzeća koja posluju na Kosovu poštuju i zakone Kosova, ali da nije razumno da povlači korake bez koordinacije.

"Međunarodna zajednica očekuje od Vlade da koordiniše sa nama, oko načina sprovođenja zakonskih odredbi, oko nečega što je osetljivo, kao što je poslovanje preduzeća čiji su temelji proizašli iz sporazuma (u okviru dijaloga), uz posredovanje EU", rekao je Hovenijer.

On je dodao da su u toku razgovori sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom i Vlade Kosova oko toga kako da se reši ova situacija.

"Ako bi zaista došlo do prestanka rada MTS-a na Kosovu, kojem je Ministarstvo privrede u Prištini poništilo sertifikat o registraciji i poslovanju, to bi zaista bila katastrofa za Srbe, ali verujem da do toga na kraju neće doći", izajvila je za portal “Vremena” urednica portala KoSSev Tatjana Lazarević.

B.G./FoNet/Slobodna Evropa

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com